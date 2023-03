El projecte RestaurAlcúdia recuperarà els aiguamolls degradats de Maristany i l'Estany des Ponts

La Universitat de les Illes Balears, el Fons Mundial per la Natura (WWF) i l'Ajuntament d'Alcúdia han signat un acord amb la Conselleria de Medi Ambient i Territori del Govern i el Consell Insular de Mallorca per participar en el projecte RestaurAlcúdia, que vol restaurar els aiguamolls de Maristany i l'Estany des Ponts.

Aquests aiguamolls estan ubicats en una zona molt degradada de s'Albufera d'Alcúdia, per l'acumulació de residus incontrolats i l'expansió d'espècies exòtiques invasores a la zona.

Però tenen un gran valor ecològic i social, i estan inclosos com a zona prioritària de restauració en el Pla d'ordenació del Parc Natural de s'Albufera de Mallorca.

Per aquest motiu es posaran en marxa accions per renaturalitzar aproximadament unes 54 hectàrees, millorar l'estat de conservació d'hàbitats i espècies de flora i fauna aquàtica, retirar vegetació exòtica i invasora i residus, eliminar barreres i ampliar canals de drenatge involucrant-hi la comunitat, empreses locals i amb iniciatives de ciència ciutadana. Aquesta iniciativa, a més, té com a objectiu clau mitigar els riscos d'inundació i adaptació al canvi climàtic i fer valer aquest espai natural per a la ciutadania i el turisme.

Així mateix ho explica Domingo Bonnín, batlle d'Alcúdia, apuntant que «entre totes les institucions, representants polítics i com a ciutadans tenim el deure de contribuir a millorar el nostre entorn, a cercar l'equilibri natural, recuperar zones com Maristany i l'Estany des Ponts, pel seu valor ecològic, social, fins i tot econòmic i turístic. I això ha estat possible i serà possible amb la col·laboració de les institucions i dels experts».

Per la seva banda, el director de conservació de WWF Espanya, Enrique Segòvia, destaca que «RestaurAlcúdia demostra que la restauració és el millor salvavides per a la naturalesa. Aquest projecte és un exemple clar del potencial de la restauració i del treball coordinat entre administracions, societat civil, investigadors i altres actors socials, amb el qual podem retornar la vida a enclavaments naturals degradats».

Per la seva part, Lorenza Carrasco, vicerectora d'Innovació i Transformació Digital de la UIB, afegeix que «la Universitat de les Illes Balears contribueix al projecte RestaurAlcúdia de manera particular amb el mesurament científic dels canvis que es varen produir al mitjà, per demostrar que la restauració d'hàbitats degradats millora molts paràmetres clau per al benestar de la població i de la biodiversitat a llarg termini».

El projecte RestaurAlcúdia compta amb el suport de la Fundació Biodiversitat del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR), finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU, i que destinarà més de tres milions d'euros fins a l'any 2025 per recuperar aquest enclavament ecològic.