Es presenta en societat el Col·lectiu de Persones afectades per la COVID Persistent de les Balears

Aquest pròxim dimarts 14 de març serà el 3r aniversari del confinament per l'inici de la

pandèmia per COVID-19. De la mateixa manera que han aparegut a altres parts del continent, el mateix 14 de març a les 10:30 hores es presentarà a la Sala d'Actes d'ASIMA el Col·lectiu de Persones afectades per la Covid Persistent a les Illes Balears.

Aquesta entitat neix amb la finalitat de recordar que hi ha un col·lectiu de persones que, tot i haver-se recuperat de la fase aguda de la COVID-19, continuen patint símptomes i/o seqüeles de la malaltia. «Segons l'Organització Mundial de la Salut, la Covid persistent afecta el 9% de les persones que han passat la infecció per la SARS-CoV-19», expliquen des del col·lectiu, que es troba en procés de constitució com a Associació formal.

A escala estatal aquest col·lectiu pertany a LongCovid ACTS, que també treballa per la millora dels protocols i els circuits d'atenció a les persones malaltes. «Arribar al major nombre possible de persones que estiguin patint Covid Persistent a les Balears és la via perquè les persones afectades ens coneguin i, per tant, puguem donar compliment al nostre primer objectiu, donar-nos suport mutu».