Com sol·licitar l’ajuda de 200 € del Consell de Mallorca 'Bo per a les famílies'?

A partir d'aquest dilluns i fins el pròxim 31 de març les persones que ho desitgin poden demanar l’ajut de 200 € que el Consell de Mallorca, ofereix a través de l’IMAS. En aquesta nova convocatòria de 'Bo per a les famílies' s’han ampliat els requisits per arribar a diferents perfils de llars. D’aquesta manera, l’ajuda ja no està supedita a nuclis familiars sinó que poden sol·licitar-la les persones físiques amb residència a qualsevol municipi de Mallorca, tenguin o no persones al seu càrrec o visquin o no amb una altra persona, que durant l’exercici fiscal de 2021 no hagin superat els 25.200 euros d’ingressos, en el cas de fer la declaració individual, o els 42.000 euros, en cas de declaracions conjuntes.

«La principal novetat d’aquesta nova convocatòria és que hem ampliat el perfil de persones que hi poden accedir. Canviam els requisits perquè l’encariment dels productes ens afecta a totes i tots i volem arribar al major número possible de llars», ha explicat la presidenta Cladera durant la presentació de 'Bo per a les famílies' 2023.

Com a l’anterior edició, el tràmit és exclusivament telemàtic. Es pot accedir a la sol·licitud a través de la seu electrònica del Consell o del tauler d’anuncis de l’IMAS o de la web http://imasmallorca.net/boperalesfamilies on, a més, es pot trobar tota la informació referent a la convocatòria. L’accés està operatiu les 24 hores del dia i tots els dies de la setmana, fins i tot els no laborables. Per a poder emplenar la sol·licitud és imprescindible disposar de certificat electrònic o DIN-e o bé estar donat d’alta en el sistema Cl@ve PIN.

Així mateix i per tal de donar assistència en l’ús de mitjans electrònics i facilitar l’accés a les sol·licituds a les persones que no compten amb aquesta recursos, agents de Mallorca Activa es desplaçaran a cada dia a diferents municipis de l’illa. A les xarxes socials de la plataforma, així com a la web de l’IMAS i al compte de Twitter i Facebook de la institució es publicaran les localitats que es visiten i els punts de trobada.

Igualment, el telèfon gratuït d’atenció ciutadana de l’IMAS 900 100 444 atendrà qualsevol dubte relacionat amb el tràmit o la convocatòria. També Mallorca Activa ha posat a disposició dues línies telefòniques (617 36 16 42 i 617 97 56 64) per a prestar assistència.

'Bo per a les famílies' és una de les mesures de l’escut social de 22 milions d’euros que ha desplegat el Consell de Mallorca en forma d’ajudes ajudes dirigides a joves, famílies, persones majors, sector cultural, empreses i autònoms. Dins d’aquest destina 5 milions per a la posada en marxa d’aquesta nova convocatòria de l’ajut de 200 euros que vol arribar a 25.000 persones i que té com a finalitat alleugerir l’augment generalitzat dels preus.

Aquesta ajuda puntual és compatible amb altres prestacions i la poden tornar a demanar totes les persones beneficiàries de la primera edició de la campanya, convocada a l’octubre de 2022.