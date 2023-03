El Govern i el Consell de Formentera posen en marxa l'Oficina de l'Habitatge: «Volem garantir l'accés a un habitatge digne»

El conseller de Mobilitat i Habitatge, Josep Marí, acompanyat de la presidenta del Consell de Formentera, Ana Juan, han anunciat aquest dissabte la posada en marxa de la nova Oficina de l'Habitatge a Formentera. Es tracta d'un espai on els ciutadans rebran atenció gratuïta en temes d'habitatge. Aquest servei centralitzarà tota la informació relativa a l'habitatge, des de les ajudes per al lloguer fins a un acompanyament especialitzat en temes de contractes d'arrendament, entre altres funcions.

Marí ha explicat que és «una gran notícia poder oferir aquest servei a la ciutadania, a més a una illa com Formentera amb un mercat immobiliari molt tensat. Per garantir l'accés a un habitatge digne necessitam la implicació de tots, i amb el Consell de Formentera, l'hem trobada». Per part seva, Ana Juan ha assegurat que és «una passa important per ajudar a les persones de l'illa que necessiten assessorament, tant social com tècnic i jurídic». Juan ha recordat que «estam impulsant polítiques públiques i iniciatives per tractar d'oferir solucions a les persones que necessiten un habitatge a Formentera». Així mateix, ha destacat que amb la signatura del protocol «sumam un nou projecte d'habitatge social a l'illa».

A més de posar en marxa l'Oficina, aquest dissabte també s'ha anunciat la cessió d'un terreny per part del Consell per a la construcció d'una nova promoció d'habitatge social a Sant Francesc.

Així, l'Institut Balear de l'Habitatge, construirà una promoció de 10 allotjaments dotacionals destinats a lloguer social. Es tracta d'uns habitatges que van destinats a col·lectius específics que tenen necessitats transitòries d'habitatge, que són normalment joves i gent gran. Així doncs, es dona una convivència intergeneracional que permet tenir espais comunitaris on desenvolupar activitats quotidianes de la convivència diària.

L'IBAVI va construir una promoció de 14 habitatges a Sant Ferran, que ha estat pionera en el nou sistema d'arquitectura sostenible que es du a terme a través de l'Institut. A més, en aquests moments, ja està en licitació una altra promoció de 17 habitatges de protecció pública a Sant Ferran; i amb el nou protocol ja són 10 habitatges més que se sumen al parc públic de l'illa de Formentera. Un increment molt significatiu, amb un total de 41 habitatges més de protecció pública en acabar la legislatura.