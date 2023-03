El Fòrum lamenta que se surti de la crisi amb les mateixes receptes de «més turisme i més immobiliària»

Representants del Fòrum de la Societat Civil han lamentat aquest dijous que la recuperació de l'actual crisi es faci amb els mateixos patrons i receptes que les anteriors: «més turisme i més immobiliària».

En una roda de premsa, Jaume Garau (Fundació Iniciatives del Mediterrani), Andreu Grimalt (EAPN Balears) i Rafel Borràs (Col·lectiu Alternatives) han presentat les conclusions principals de la part social de l'informe 'Evolució de les Transicions', al qual seguiran la propera setmana les altres parts: conòmica i ambiental.

Entre les conclusions, han destacat que ni a nivell laboral, ni a nivell d'abordatge de la pobresa, ni a nivell d'habitatge, ni a nivell de població a les Balears «ha començat res semblant a un canvi de model o una transició» i que es repeteixen les mateixes inèrcies de les darreres dècades.

«Hi ha moltes idees i moltes declaracions, però estam sortint de les crisis com en les anteriors: amb més turisme, més sector immobiliari, menys indústria, menys agricultura i més dificultats d'accés a l'habitatge», ha conclòs Garau.

En matèria d'habitatge, han advertit que la situació és especialment crítica i que, tot i que «hi ha molts projectes», les dades diuen que el 2019 es varen construir tres habitatges públics nous i que el 2022 no se'n va construir cap, prenent com a referència la certificació final d'obra. Així, han alertat de la «falta massiva» de construcció d'habitatge públic.

En tot cas, els representants del Fòrum s'han referit a l'existència d'un escut social que, no obstant, «només protegeix els que han rebut les bufetades més fortes» i deixa fora el gruix de la població.

El Fòrum ha iniciat una sèrie de publicacions amb què aspira a oferir a la ciutadania i a les institucions dades quantificables que permetin analitzar si s'està avançant en el canvi de model. «No s'han de prendre decisions polítiques sense saber què es vol canviar», han conclòs.

En concret, segons les dades de l'informe en matèria d'habitatge, el problema pren dimensions «notables» si es compara la iniciativa pública amb la privada. Així, entre el 2019 i el 2022 augmenta la construcció d'habitatges privats, però disminueix el nombre de projectes d'habitatges lliures, mentre augmenta el de públics, per la qual cosa és possible que el 2023 hi hagi millors dades en matèria d'habitatges construïts.

També en matèria d'habitatge, el Fòrum adverteix que creix l'esforç econòmic d'accés, del 46% al 60% i la compra per part d'estrangers, objecte de debat en els darrers temps. En aquest sentit, s'ha passat del 29% el 2019 al 31% el 2022.

Han ressaltat igualment el descens de desnonaments hipotecaris -de 297 a 158- i de lloguers de 1.470 a 1.156.

La transició no ha d'implicar creixement

L'informe mostra igualment, en matèria de població, el creixement experimentat a Mallorca -de 836.038 a 912.544 habitants-, així com el de la pressió humana a l'agost -d'1,46 a 1,47 milions de persones-, dades considerades negatives quant al model de transició desitjat que hauria d'implicar manteniment en el cas de la població i decreixement en el cas de la pressió humana.

En matèria laboral, l'estudi mostra un augment de l'ocupació a l'hostaleria i al sector immobiliari durant tot l'any, fet que hauria de tendir a la moderació, tot i que el que és «preocupant» és que no creix l'ocupació al sector primari o la indústria.

Igualment, alerten del manteniment de la pèrdua de capital humà que suposa la constant sortida de població jove a l'estranger a la recerca d'oportunitats laborals i que continuï avançant la desigualtat ocupacional per raó de gènere.

Pel que fa a l'abordatge de la pobresa i les desigualtats, l'informe demostra una recuperació a dues velocitats fruit d'un sistema que encara funcionant correctament condemna una part de la societat a l'exclusió i que és aquesta part de la societat la que més pateix les crisis i la que veu més complicada la recuperació.

El Fòrum de la Societat Civil ha advertit alhora de la «difuminació» de les classes mitjanes i d'una polarització creixent de la societat en rics i pobres.