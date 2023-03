La UIB presenta la 'IV Setmana de les dones a la literatura catalana', l'acte central de la celebració del 8M

La Universitat de les Illes Balears commemora el 8M amb l’organització d’activitats durant tota la setmana. Amb aquest conjunt d'actes la UIB vol recordar que «cal avançar en una igualtat efectiva entre dones i homes que ens permeti crear una societat més justa i democràtica».

La programació comença amb la presentació de la IV Setmana de les dones a la literatura catalana, organitzat pel Departament de Filologia Catalana i Lingüística General, amb la celebració de diverses sessions lectives que versaran sobre aquesta temàtica. Les sessions es vinculen a diferents assignatures dels estudis de llengua i literatura catalanes i són obertes a tothom.

A més, l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat i l'ONG Alianza por la Solidaridad duran inaugurà dilluns passat l'exposició «Alça la veu per una vida lliure de violència a Bolívia» al campus universitari. L'objectiu és promoure el coneixement i la sensibilització sobre la necessitat d'enfortir el lideratge i participació de les dones, així com de fer visibles les barreres que limiten aquesta participació, com és la violència de gènere.

Seguint el cicle d'activitats de l'11F, Dia de la Dona i la Nina en la Ciència, la professora Pilar Roca, catedràtica de Bioquímica i Biologia Molecular, participarà en una activitat divulgativa al col·legi Verge del Carme de Palma. Dia 10 de març tendrà lloc a Sa Riera la presentació del llibre 'L'educació per a la igualtat de gènere', de Francesca Salvà i Elena Quintana, doctores respectivament en Pedagogia Aplicada i en Educació Inclusiva, que conté una proposta formativa en matèria d'igualtat.