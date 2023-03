Els militars que ocupen La Mola prohibeixen que s'hi faci un homenatge al Noi del Sucre

«Una vez evacuada consulta a la autoridad pertinente, se ha considerado oportuno no acceder a lo solicitado» amb aquest llenguatge casernari els militars espanyols que ocupen La Mola han denegat la petició que els va fer el sindicat CGT Menorca per poder organitzar un acte d'homenatge a Salvador Seguí, El Noi del Sucre, figura cabdal de l’anarcosindicalisme de principis del segle XX, que va estar empresonat a la Fortalesa de La Mola entre 1920 i 1922.

Segons ha informat la CGT, el passat 8 de febrer de 2023 una delegació de CGT Menorca es va reunir amb el Coronel Víctor Manuel Herrero Álvarez, Director del Consorci Militar de Menorca, amb l’objectiu de sol·licitar l’ús d’una de les instal·lacions de la fortalesa de La Mola el dia 15 d’abril de 2023 per a la celebració d’un acte d’homenatge a Salvador Seguí i Rubinat, amb motiu del centenari del seu assassinat a mans del terrorisme patronal.

El motiu de la localització de l’acte a les instal·lacions esmentades és el fet que Salvador Seguí va romandre empresonat a la Fortalesa de La Mola entre 1920 i 1922.

Des de la CGT consideraven «adient que un acte de reparació de la memòria històrica com aquest tengués lloc allà on el moviment llibertari menorquí va mostrar, en el seu moment, la solidaritat amb el company empresonat».

«La resposta del Coronel Director del Consorci Militar de Menorca va ser que aquesta mena de sol·licituds s’havien de tramitar amb el Ministeri de Defensa, i ens va demanar presentar-la per escrit, cosa que CGT Menorca va fer amb data 12 de febrer de 2023. Amb data 3 de març de 2023 es va rebre la resposta del Coronel Director del Consorci Militar de Menorca, actuant com a President de la Comissió Permanent, segons la qual 'una vez evacuada consulta a la autoridad pertinente, se ha considerado oportuno no acceder a lo solicitado'».

En l’exposició de motius de la denegació fa referència als Estatuts del Consorci, segons els quals la cessió de les instal·lacions de La Mola per part del Ministeri de Defensa es va fer «amb l'objectiu de promoure el desenvolupament i difusió d'activitats tendents al coneixement i promoció de la història i cultura, en especial la militar, i per això es col·labora amb organismes, centres d'ensenyament i altres entitats dedicades a tals fins».

Per a la CGT «resulta, si més no, sorprenent que el Consorci Militar de Menorca consideri que un acte dedicat a Salvador Seguí no sigui una de les possibles «activitats tendents al coneixement i promoció de la història i cultura» que té com a objectiu, segons els seus

Estatuts, encara més sorprenent quan es pot comprovar que la pàgina web del Consorci té una entrada específicament dedicada a l’empresonament del 'Noi del Sucre' a La Mola, arran d’una sèrie d’articles publicats per en Josep Portella Coll al Diari Menorca durant el gener de 2016.

«Potser són més adients a l’objectiu esmentat als Estatuts del Consorci activitats com la celebració d’un casament, unes jornades gastronòmiques, un sopar d’empresa, un esdeveniment esportiu o un espectacle eqüestre, açò sí, amb pagament previ a una empresa privada que gestiona, en unes instal·lacions de titularitat pública, aquest tipus d’esdeveniments, sense cap mena de dubte», denuncien des de la CGT.

La CGT conclou que «és per tot açò exposat que exigim explicacions per part de qui pertoqui, com ara el Ministeri de Defensa del Govern 'més progressista de la història d’Espanya», i que es reconsideri la denegació, donat el fet que l’acte entra dins les condicions exigides pel Ministeri esmentat per a la cessió de la Fortalesa de La Mola al Consorci Militar de Menorca, reflectides als seus Estatuts.