El Consell posa a disposició d’empreses i entitats de Mallorca els ajuts per a fomentar el català

El Consell de Mallorca, a través de la Direcció Insular de Política Lingüística, publica les convocatòries de subvencions per al foment de l’ús de la llengua catalana destinades a entitats i empreses. El termini per demanar-les acaba el 30 de març. En total, la institució insular hi destina 345.000 euros.

La Direcció Insular convoca aquests ajuts amb un doble objectiu. En primer lloc, augmentar la presència del català en el paisatge lingüístic que conformen tant empreses com entitats. Però també es vol garantir el dret de les persones i dels consumidors a gaudir d’un entorn en què la presència ambiental del català convidi la gent a emprar la llengua amb normalitat; el dret de rebre en català la informació general, i el dret de rebre en català la resta de documents relacionats no només amb les entitats, sinó també amb l’àmbit comercial.

Les accions subvencionables són: la retolació en llengua catalana tant a establiments com a vehicles; l’etiquetatge en català; l’edició en llengua catalana de material imprès sobre paper; el marxandatge; la confecció de pàgines web, portals d’Internet, codis QR, aplicacions per a mòbils i tot classe de plataformes en línia on la llengua vehicular sigui el català; i l’edició en llengua catalana de cartes de restaurant (empreses).

Enguany, l’import de la convocatòria dirigida a empreses és de 245.000 euros, 160.000 euros més que en l’exercici anterior. La quantia mínima que es concedirà per sol·licitud és de 1.000 euros i la màxima és de 6.000 euros. Així i tot, l’ajuda no pot sobrepassar el 80 % del pressupost objecte de la subvenció. La data dels justificants es computa entre el 1r de maig de 2022 i el 30 d’abril de 2023.

Respecte de la línia d’ajuts adreçada a entitats sense ànim de lucre, l’import total que s’hi destina es manté en 100.000 euros. Es concedirà per sol·licitud un mínim de 500 euros i un màxim de 6.000 euros, sense sobrepassar el 80 % del pressupost subvencionable. Les accions objecte de l’ajut s’han d’haver realitzat entre el 1r de maig de 2022 i el 30 d’abril de 2023.