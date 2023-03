L'arribada prematura de fruits de posidònia a les platges de les Balears alerta els científics

Fruits de Posidonia oceanica, una planta marina responsable de la bona salut de les aigües mediterrànies i el refugi habitual de gran part de la fauna marina que hi habita, apareixen de manera prematura a les platges de les Illes Balears. Així ho assenyalen investigadores de l’IMEDEA (CSIC-UIB) que fan el seguiment de praderies marines de posidònia a través del projecte 'Praderies marines en reproducció' de la plataforma de ciència ciutadana Observadores del Mar.

En concret, a les Balears s’han registrat aparicions d’«olives de mar» —nom comú amb el qual es coneixen els fruits de la posidònia— des d’inicis de febrer. Són dates inusualment primerenques, ja que és habitual veure aquests fruits a la primavera. Davant d’aquesta anomalia, Fiona Tomas, investigadora de l’IMEDEA i responsable del projecte, es demana si les causes estan relacionades amb onada de calor extrema del darrer estiu, quan les temperatures de la Mediterrània occidental varen marcar 5ºC per sobre del que és habitual. «La floració massiva i l’avançament en la formació de fruits de posidònia podria indicar que l’escalfament de la mar ha alterat la reproducció de la planta», explica Tomas. «Tenint en compte el nivell d’intensitat de l’onada de calor que ha patit la Mediterrània durant l’estiu passat i la floració observada, es podria esperar l’arribada abundant de fruits. Malgrat això, encara és incert si aquest estrès pot provocar altres efectes, com per exemple que canviïn els patrons de maduració dels fruits o que l’èxit reproductor disminueixi», aclareix.

Aleshores, per entendre les conseqüències que l’escalfament pot tenir en aquesta espècie icònica de la Mediterrània és necessari identificar els patrons de producció de fruits, però avui en dia no n’hi ha dades.

Per això, el projecte promou la col·laboració ciutadana i demana l’enviament de fotografies dels fruits de posidònia que, com que suren, es poden trobar a les voreres de les platges, on són molt fàcils d’observar. Sandra Espeja, de la Fundació Marilles i coordinadora de la plataforma de ciència ciutadana Observadors del Mar a les Balears, comenta: «Hi ha molta gent que es troba amb els fruits a l’aigua i a la platja i no coneix la importància de la seva troballa». La informació que se’n pot extreure per a la recerca científica és molt rellevant i, per això, demanen col·laboració amb l’enviament de fotos d’aquests albiraments.

Com col·laborar-hi?

Qualsevol persona que detecti fruits de posidònia pot fer una fotografia i enviar-la a l’equip científic a través de la plataforma de ciència ciutadana marina Observadors del Mar. Un cop efectuat el registre i pujada l’observació, s’ha de seleccionar el projecte «Praderies marines en reproducció» i georeferenciar la imatge. La informació serà validada per l’equip científic de l’IMEDEA (CSIC-UIB).

Pel fet que es tracta d’una espècie protegida, la plataforma facilita una guia senzilla per quantificar els fruits d’aquesta planta marina.

Així es reprodueix la Posidonia oceanica

Si bé aquesta planta marina pot reproduir-se sexualment amb la producció de flors i fruits (com fan normalment les plantes terrestres), generalment aquesta reproducció sexual és poc comuna, i la colonització del substrat es fa majoritàriament per creixement vegetatiu (reproducció asexual) gràcies al creixement i l’expansió dels rizomes, és a dir, de les tiges subterrànies. No obstant això, darrerament és més comú observar la floració de posidònia. En les darreres dècades s’han observat episodis de «floració massiva» que s’han relacionat amb l’escalfament de l’aigua, especialment amb l’existència d’«onades de calor».

Les flors que es reprodueixen amb èxit creen uns fruits, les olives de mar, que quan estan madurs (o si hi ha temporal) es desprenen i suren, i permeten que l’espècie es pugui expandir a altres zones possiblement més favorables. Tanmateix, com que són el resultat de la reproducció sexual, la formació de fruits augmenta la diversitat genètica de les poblacions, i aquesta diversitat és favorable per a l’adaptació de l’espècie a noves condicions ambientals. Per això, l’activació de la reproducció sexual associada a les onades de calor s’interpreta com una resposta a l’estrès ambiental, i pot servir per augmentar les probabilitats d’èxit de l’espècie.