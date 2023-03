Celebració del Dia de les Illes Balears i el 40è aniversari de l’Estatut d’Autonomia a Brussel·les

La consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors, Rosario Sánchez, ha celebrat el Dia de les Illes Balears i el 40è aniversari de l'Estatut d'Autonomia a l’Oficina de les Illes Balears a la Unió Europea, ubicada a Brussel·les.

Acompanyada pel director de Relacions Exteriors, Antoni Vicens, la consellera ha inaugurat l’acte amb un discurs en el qual, amb motiu del 1r de març, ha felicitat els assistents i ha destacat el 40è aniversari de l’Estatut d’Autonomia.

«En aquest dia de celebració, des d’aquest espai que ens representa a Europa, vull recordar l’esforç i compromís de totes aquelles persones que han fent possible l’autonomia de les Illes Balears, que han lluitat per la defensa dels nostres drets i llibertats. I fer valdre el nostre desenvolupament durant aquests quaranta anys, en els quals hem superat molts desafiaments i hem aconseguit importants avanços socials i econòmics», ha destacat la consellera.

Sánchez ha reivindicat també el valor d’una Europa «unida davant els desafiaments actuals» i ha insistit en la importància de desenvolupar una Agenda de Illes de la Unió Europea que tengui en compte la nostra realitat, «que garanteixi la competitivitat del nostre territori, la connectivitat i mobilitat, la diversificació econòmica a través de la investigació, la innovació i la digitalització; que ens permeti preservar la nostra biodiversitat i una gestió sostenible dels nostres recursos».

L’Espai Illes, de l’Oficina de les Illes Balears a Europa, ha acollit una exposició fotogràfica paisatgística d’arreu de l’arxipèlag i una degustació gastronòmica de productes de les Illes. A l’acte han assistit més de 60 persones entre representants polítics de les Illes i de diverses comunitats autònomes de l'Estat, membres de les institucions europees i ciutadans de les Illes.

La presidenta del Govern, Francina Armengol, també ha volgut sumar-se a aquest acte i ha enviat un missatge als assistents felicitant el Dia de les Illes Balears i el 40è aniversari de l’Estatut, «una fita que va suposar l'inici d'un sistema d'autogovern i de consolidació de la democràcia, però també del principi de cooperació entre els pobles que formen la comunitat insular. Aquests 40 anys han suposat un avanç social, econòmic i cultural per a les nostres illes sense precedents: el període de més benestar per als ciutadans de les Illes Balears», ha declarat.

Armengol ha remarcat «la importància de les relacions directes del Govern amb la Unió Europea. En els darrers 8 anys, hem entès de manera molt clara la importància de defensar directament els nostres interessos davant les institucions europees».

Ha declarat així mateix que «tenim molts reptes i objectius per endavant i aquest Govern és conscient i té la determinació d’afrontar-los d’una manera empàtica cap a la ciutadania, com sempre ho ha fet, sigui davant la pandèmia, la guerra, la inflació o els nous desafiaments que tenim per endavant».