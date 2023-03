El Consell presenta els actes pel 8M a Mallorca amb el lema 'Lideratges que transformen'

El conseller de Presidència, Javier de Juan, i la directora insular d’Igualtat i Diversitat, Rosa Cursach, han presentat l’agenda d’actes del Consell de Mallorca amb motiu del 8M, que inclou 44 activitats, 20 organitzades per la pròpia institució i 24 que han estat demanades pels municipis i que estan coordinats per l’Escola de formació, cultural i social en igualtat de gènere Genèrica.

El conseller de Presidència, Javier de Juan, ha assenyalat que el lema d’enguany és 'Lideratges que transformen'. «Les dones individualment però sobretot de forma col·lectiva hem estat motor de canvi per construir una societat, uns pobles on tothom pugui viure millor», ha assegurat.

De Juan ha assenyalat que el Consell ha potenciat la força de transformació de les dones amb innovadores ajudes a projectes empresarials transformadors liderats per dones. La pròxima convocatòria es presentarà el 10 de març.

Dins del programa d’actes el Consell col·labora en el concert homenatge a The Runaways, un grup mític de dones, que es farà a sa Pobla el dia 4 de març. La institució insular durant aquesta legislatura ha fet feina per a «recuperar la visibilitat de dones que havien quedat invisibilitzades i també per reconèixer el seu paper». En aquest sentit, hi ha exposicions i actes diferents al programa per a continuar amb l’homenatge a les Collidores, entre ells la inauguració de l’Espai Collidores al centre d’interpretació de Raixa el 29 de març.

També el Consell presentarà aquest mes de març un nou còmic del dins la línia 'Mallorca té nom de dona', sobre les Kellys, i farà una reedició del còmic d’Aurora Picornell, un referent de la lluita feminista de Mallorca.

La directora insular, Rosa Cursach, ha destacat la feina feta per a avançar en igualtat també a nivell intern i amb els municipis. «A la fi disposam del Pla d’igualtat del Consell amb 10 objectius estratègics que es desevoluparan a través de més de 40 mesures. I hem aconseguit donar eines als municipis a través de les jornades de ‘Polítiques Públiques Feministes’ dins de l’Aula Varela. Ara mateix es fa la tercera edició que es presentarà el llibre 'Construir pobles feministes', el 21 de març».

El cartell d’enguany està format per moltes dones protagonistes dels diferents còmics 'Mallorca té nom de dona': Aurora Picornell, Clara Hammerl, Catalina Hommar, Margalida Jofre, Dorothea Bate. A més hi ha Maria José Varela, la primera directora insular del Consell, la reina Esclaramunda i una treballadora de la neteja.

El programa complet es pot consultar aquí.