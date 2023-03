CCOO Balears demana un pacte de rendes autonòmic

Segons les dades fetes públiques aquest dijous pel Ministeri d’Ocupació, Migracions i Seguretat Social, al mes de febrer l’atur registrat es xifra en 35.200 persones a les Balears. Respecte al mes de febrer l’atur ha baixat en termes absoluts en -352 persones, mentre la variació relativa ha estat del -1,00%. Pel que fa a la variació anual, tenim un disminució del -32,96% amb un total de -17.304 aturats menys que al mes de febrer del 2022.

Pel que fa als sectors d’activitat econòmica, la baixada de l’atur es produeix en els sectors de Serveis (-370), Construcció (-144), Indústria (-7) i puja als sense ocupació anterior (+167).

En el cas de les afiliacions a la Seguretat Social, les dades corroboren la millora del mercat de treball a les Balears amb una mitjana mensual de 463.606 afiliacions, el seu nombre creix mensualment un 2,61% (+11.792) mentre la variació anual se situa en un +4,70% (+20.792).

Segons les dades de contractació registrades s’han signat 22.577 contractes que suposa un augment de 1.225 contractes més en relació al mes de febrer (+5,74%) i una baixada de 4.134 contractes si els comparam amb el mes de febrer de 2022 (-15,48%). De tots els contractes signats en febrer, el 65,93% són contractes indefinits i el 34,07% són contractes temporals. Com veiem, l'aplicació de la reforma laboral continua donant els seus fruits.

El sindicat CCOO ha valorat aquestes xifres i ha remarcat que «encara hi ha una bretxa important entre dones i homes en termes laborals; les dones presenten dades més elevades respecte a la desocupació, ja que, representen el 58,82% del total de persones en situació d'atur».

Per altra banda, la plena ocupació «ha d'anar lligada a augments salarials amb clàusules de revisió en funció de la marxa real dels sectors. Consideram que les pujades salarials són possibles a la vista dels beneficis declarats per les empreses, i necessaris donada la situació d'alça constant de preus».

Des del sindicat, remarquen que no poden acceptar que els directius de les empreses cobrim un 90% més que els seus treballadors i que diguin que la pujada salarial destrueix llocs de feina, «quan en realitat ajuda a reactivar l'economia i a millorar les condicions de vida de les persones».

Per a CCOO, encara que les dades siguin positives i la perspectiva de la nova temporada sigui millor que l'anterior, «vivim un moment de forta precarietat social motivada per la carestia de la cistella de la compra i els preus tan elevats de l'habitatge».

Per això, des del sindicat consideren que per a posar fi a les enormes dificultats que hi ha per a viure a les Balears «necessitam -a més de fortes pujades salarials- un pacte de pendes autonòmic que permeti aturar l'increment costant dels preus dels aliments, de l'energia i sobretot de l'habitatge».