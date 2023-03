Sus a la campanya de la PAC 2023, que reconeix i compensa la insularitat al sector primari de les Balears

La tramitació de les ajudes de la campanya de la Política Agrícola Comuna (PAC) 2023 ja és possible a partir d’aquest primer de març. El termini es mantindrà obert fins dia 31 de maig. Es tracta de la primera campanya de la PAC del nou període, 2023-2027, que, per primer cop de manera contundent, reconeix les característiques especials de la producció agrària i ramadera de les Illes Balears i compensa els sobrecosts de la insularitat que el sector primari suporta. Segons la consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació, Mae de la Concha, «és una gran fita assolida aquesta legislatura, amb perseverança i molta de feina, hem aconseguit fer entendre a Madrid les nostres especificitats, que ens seran compensades, i ara és el moment d’aprofitar-ho al màxim». «És una gran oportunitat per als pagesos i ramaders de les Balears, per enfortir i fomentar un sector agrícola més fort, més competitiu, resilient i diversificat, i reforçar la protecció del medi ambient», ha destacat la consellera.

En aquest nou període d’ajudes de la PAC, les Illes Balears són considerades una regió socioeconòmica independent i, per tant, automàticament totes les illes i totes les ajudes compten amb el mateix tractament com a regió especial. D’aquesta manera, el valor del dret (allò que es percep per hectàrea) a les Balears serà, de mitjana, 188,64 euros, un 50,38% més que a la Península i un 60% més, de mitjana, del que rebien fins ara. En el cas de Mallorca, els pagesos i ramaders percebran, de mitjana, un 53% més que fins ara; en el cas de Menorca, un 64%, i en el cas d’Eivissa i Formentera, un 103% més.

La nova PAC també preveu una ajuda redistributiva per a les petites i mitjanes explotacions, que es rebran en dos trams: el primer per a les primeres 5,5 hectàrees, es compensarà amb 37,73 euros per hectàrea, i i el segon, de les 5 a les 23,5 hectàrees, amb 75,45 euros per hectàrea. D’aquesta manera, es dona suport a aquest model d’explotació, majoritari i dominant a les Illes. En aquestes ajudes de la PAC, els joves percebran un pagament extra, d’un 100%, per al foment del relleu generacional. Les dones, en el seu cas, rebran un 15% extra.

La nova PAC millora el reconeixement de les pastures arbustives mediterrànies, que caracteritzen el nostre territori, i amb el reconeixement d’aquest nou coeficient de pastures, les explotacions podran augmentar la superfície reconeguda. Milloren també les ajudes associades als cultius i a la ramaderia, i les noves ajudes, anomenades ecoesquemes, pràctiques voluntàries que premien la sostenibilitat en el camp, que comporten imports més elevats en el cas de les Illes.

Les ajudes que s’han de sol·licitar en aquesta nova PAC són l’ajuda bàsica a la renda per a la sostenibilitat (conegut anteriorment com a pagament bàsic), el pagament complementari de joves, el pagament redistributiu (explotacions petites i mitjanes), les ajudes associades a determinades produccions agrícoles i ramaderes (com la de les vaques dides i a les vaques dides de races autòctones, la de fruita seca i garrover, o a l’olivar de baix rendiment, amb especial reconeixement al de la Serra de Tramuntana, entre d’altres). També és el moment de sol·licitar els ecoesquemes, les bones pràctiques ambientals voluntàries que la nova PAC posa a disposició, i les ajudes ambientals, com la del foment de l’agricultura ecològica, el pagament compensatori de zones de muntanya o el foment d’ús aigües regenerades en l’agricultura, entre d’altres.

Els requisits per a sol·licitar les ajudes de la PAC és ser agricultor actiu, és a dir, estar afiliat a la Seguretat Social agrària per compte propi o que almanco un 25% dels ingressos provenguin de l’activitat agrària, incloent en els ingressos agraris les quantitats que es reben en concepte d’ajudes. Els agricultors que en la campanya de la PAC anterior hagin rebut menys de 5.000 euros d’ajuda, no hauran de demostrar la condició d’agricultor actiu. També cal complir amb la condicionalitat reforçada, que són 10 bones condicions agrícoles i mediambientals (BCAM) i 11 requisits legals de gestió (RLG).

La tramitació es fa de manera telemàtica a través de les delegacions comarcals, les organitzacions professionals agràries, les cooperatives agroalimentàries i la resta d’entitats considerades col·laboradores per la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

La conselleria ha habilitat una pàgina web (pac.caib.es) per a resoldre els dubtes al voltant d’aquesta campanya de la nova PAC.