Creus que aquests 40 anys d'Estatut d'Autonomia han suposat una millora en la gestió del territori?

Com s'ha gestionat el territori aquests darrers 40 anys? Aquesta és la pregunta que planteja dBalears en aquesta tercera enquesta commemorativa de les quatre dècades de vida de l'Estatut d'Autonomia.

L'autogovern ha suposat poder disposar dels recursos territorials des de casa nostra. Ara bé, tot i els avanços, la protecció del territori no sempre ha estat una prioritat i l'especulació urbanística ha deformat l'urbanisme de l'arxipèlag, en especial a Mallorca.

Els anys negres de l'urbanisme, pensem per exemple en el cas d'Andratx sota el poder d'Eugenio Hidalgo, han suposat un retrocés en matèria territorial. Una bona mostra de la depredació del territori amb finalitats lucratives.

No obstant això, al marge de la protecció territorial, des de fa dècades el GOB i, més recentment, Terraferdia han lluitat per defensar el territori i denunciar tots els casos que poden contravenir les normes territorials. Una lluita sostinguda contra els poders especuladors que entenen el territori com un bé particular.

Donada aquesta situació, dBalears demana als seus lectors si creuen que aquests 40 anys d'autonomia han suposat una millora en la gestió del territori. Les possibles respostes de l'enquesta són les següents:

-L'autogovern ha permès gestionar millor els recursos territorials.

-Ha suposat comandar des d'aquí, però no s'ha gestionat i protegit el territori com calia.

-Les Balears viuen des de fa dècades una emergència territorial marcada per l'especulació urbanística.