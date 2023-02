La nova guia de prevenció d’incendis forestals se centra en la cultura del risc

La Conselleria de Medi Ambient i Territori, a través del Servei de Gestió Forestal i Red Eléctrica han editat la guia de prevenció ‘Conviure amb els incendis forestals’, una eina de divulgació que té com a objectiu inculcar la cultura del risc i fomentar la protecció dels habitatges que es troben en les zones d’interfície urbana-forestal.

Així, la guia es divideix en diversos apartats on s’explica com són els boscos de les Illes Balears, la definició de les zones d’interfície urbana-forestal i com protegir els habitatges dels incendis forestals. Per a fer-ho, s’hi donen eines per convertir les edificacions en zones forestals en un espai defensable envers al foc. Igualment, es posa èmfasi en la prevenció i autoprotecció a les urbanitzacions.

El conseller Miquel Mir ha destacat la utilitat d’aquesta guia, «una eina clau per fomentar la cultura del risc i la corresponsabilitat entre els actors implicats en la defensa contra els incendis forestals, com són els propietaris d’habitatges en zona forestal, ajuntaments i altres administracions. No es pot apostar només per l’extinció, sinó que la prevenció forma part de la solució per protegir els nostres boscos i la gent que hi viu». En aquest sentit, Mir ha assenyalat que «en un context d’emergència climàtica no podem defugir de la nostra responsabilitat a l’hora de minimitzar els riscos d’incendi forestal».