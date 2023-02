El Parc Natural de Llevant multiplica per deu la superfície i es converteix en el més extens de Mallorca

El Consell de Govern ha aprovat, aquest dilluns, el Decret pel qual s’aprova el Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals (PORN) de Llevant i s’amplien els límits del Parc Natural de la Península de Llevant. D’aquesta manera, l’espai natural protegit assoleix una extensió de 17.112,35 hectàrees, de les quals 10.917,27 són terrestres i 6.194,21 són marines. Fins ara, el Parc Natural tenia una extensió de 1.658 hectàrees.

La península de Llevant de Mallorca constitueix un dels espais naturals més singulars i interessants de les Illes Balears a causa de la presència d’una gran diversitat d’hàbitats en un espai relativament petit, on conflueixen una zona muntanyosa i una zona costanera, amb nombrosos endemismes botànics i amb un important patrimoni etnològic.

S’incorporen al Parc Natural la finca pública de Son Real, així com diversos espais de la Xarxa Natura 2000, com ara el lloc d’interès comunitari (LIC) i zona d’especial protecció per a les aus (ZEPA) Muntanyes d’Artà, la part del LIC Na Borges situada al nord de la carretera d’Alcúdia a Artà, i la part autonòmica de la Reserva Marina de Llevant.

L’ampliació dels límits del Parc Natural fa necessària l’elaboració d’un nou PORN que respongui a les actuals necessitats d’ordenació i gestió d’aquest espai natural protegit, tant pel que fa a la conservació del patrimoni natural i cultural com al desenvolupament socioeconòmic sostenible de l’espai i l’ús públic d’aquest.

Una de les principals novetats és la protecció integral dels sistemes dunars que passen a formar part de l’àmbit del Parc Natural. Així, fins a 116 hectàrees d’onze zones amb presència d’aquest hàbitat tan delicat (que inclouen espais tan emblemàtics com Cala Agulla, Cala Torta o Cala Mesquida) passen a ser zones d’exclusió. Amb tot, l’accés al domini públic maritimoterrestre, així com el pas per camins existents per altres zones d’accés restringit dins del Parc Natural, estan garantits i regulats pel PORN.