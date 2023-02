Agustí Villaronga, Antònia Vicens i Gabriel Janer, Medalles d'Or de les Illes Balears 2023

El Consell de Govern ha acordat concedir enguany tres Medalles d’Or de les Illes Balears: una a títol pòstum al director de cinema Agustí Villaronga Riutort, una a l’escriptora Antònia Vicens Picornell i una tercera a l’escriptor Gabriel Janer Manila.

La Medalla d’Or és el màxim guardó que atorga la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i, té per objecte honorar els mèrits assolits, de manera individual o col·lectiva, per les persones físiques o jurídiques que s’hagin distingit per la seva trajectòria personal o professional en la defensa, la promoció o el foment de les institucions i dels interessos generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i la labor de les quals hagi tingut una projecció especial fora de l’àmbit de les Illes Balears.

Durant el Consell de Govern que s’ha celebrat aquest dilluns també s’ha aprovat la concessió de quinze Premis Ramon Llull i una menció especial amb motiu dels 40 anys de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears. El Premi Ramon Llull del Govern és una distinció que té per objecte honorar i distingir, de manera individual i col·lectiva, les persones físiques i jurídiques que s’hagin destacat dins el territori de les Illes Balears pels serveis prestats en els àmbits cultural, esportiu, jurídic, empresarial, cívic, humanitari, de recerca, d’ensenyament i lingüístic.

La Medalla d’Or i els Premis Ramon Llull són els màxims guardons que atorga la Comunitat Autònoma i es lliuraran en un acte el pròxim 28 de febrer a la Llotja de Palma a les 19 hores.