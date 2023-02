L'Assemblea Ciutadana pel Clima de Mallorca aprova limitar l'entrada de persones i vehicles a l'illa

L'Assemblea Ciutadana pel Clima de Mallorca, que aquest dissabte ha celebrat l'última de les cinc sessions que la conformen, ha aprovat limitar l'entrada de persones i vehicles a l'illa.

L'Assemblea ha estat una jornada on els participants han valorat i votat les propostes que han sorgit al llarg de tot el procés per a afrontar l'emergència climàtica a Mallorca de manera «efectiva» i «socialment justa».

La jornada d'aquest dissabte, celebrada a Calvià, ha començat amb les intervencions de la consellera de Presidència del Govern balear, Mercedes Garrido i del conseller de Presidència del Consell de Mallorca, Javier de Juan.

«Sigueu valents amb les propostes que nosaltres ens hem compromès a aplicar», ha encoratjat la consellera Mercedes Garrido als assembleistes.

«Hi ha un compromís molt clar per part de les institucions que aquelles propostes que surtin aprovades per amplia majoria seran part del full de ruta i farem que tirin endavant», ha afegit el conseller insular Javier De Juan.

En concret, s'han aprovat 56 propostes (32 amb més del 90% de suport per part dels participants). Això significa que, tant el Govern com el Consell de Mallorca tenen el compromís de posar-les en marxa. Entre les propostes que han obtingut aquest consens es troben les relacionades amb la limitació de l'entrada de visitants i vehicles a Mallorca, la limitació de creuers (amb una legislació encara més restrictiva que l'actual) o, potenciar el transport públic limitant l'ús del privat. La resta de propostes està previst que es puguin presentar el 27 de febrer a la Universitat de les Illes Balears (UIB).

Les 60 persones que han participat en l'Assemblea Ciutadana del Clima de Mallorca ha buscat i debatut solucions durant 4 mesos a la següent pregunta: 'Què necessitem fer a Mallorca abans de 2030 per a afrontar l'emergència climàtica de manera efectiva i socialment justa?'. Les 5 sessions s'han celebrat, de novembre a febrer, a Palma, Inca, Pollença, Sineu i Calvià.

El contingut de les seves reflexions i debats, s'ha mantingut confidencial durant tot el procès fins avui. El grup ha estat acompanyat durant tot el procés per un equip de facilitadors i facilitadores que ha vetllat perquè l'espai sigui segur, amable, garantir debats fructífers, respectuosos i que les propostes siguin útils i serveixin per a avançar en la lluita contra el canvi climàtic a Mallorca.

La selecció de les 60 persones que han participat s'ha fet sota els criteris d'edat, sexe, municipi, nivell d'estudis i nivell de renda. Es van enviar 10.000 cartes aleatòries convidant a la ciutadania a participar. El procés final de selecció es va fer amb el suport de l'entitat europea Sortition Foundation. Ara, els participants han decidit, per unanimitat, constituir-se en associació per a poder fer un seguiment de la posada en pràctica de les propostes per part de les institucions.

A més, tant el Govern com el Consell de Mallorca valoraran totes i cadascuna de les propostes finals que han sortit i donaran una explicació motivada en un marge temporal concret sobre aquelles que decideixin no dur-se a terme. D'altra banda, es traslladaran a la resta d'institucions aquelles propostes de l'Assemblea que no siguin de l'àmbit competencial de l'executiu autonòmic i la institució insular.

L'Assemblea Ciutadana pel Clima de Mallorca està coordinada per un grup d'investigació de la UIB. Està previst que se celebrin altres assemblees ciutadanes pel clima a Menorca i a Eivissa i Formentera.