L'IEE s'adhereix al manifest per a oficialitzar el català a la Unió Europea

El passat dilluns, 13 de febrer, l'Institut d'Estudis Eivissencs (IEE) es va adherir al manifest que va llançar la Plataforma per la Llengua, juntament amb Òmnium, Acció Cultural del País Valencià, Obra Cultural Balear, Obra Cultural Balear de Formentera, Intersindical, Cambra i FemCat per a demanar al Govern espanyol que el català esdevengui oficial a la Unió Europea.

Com a representant de l'IEE va intervenir Bernat Joan i Marí, qui va comparèixer a Palma, on destacà la falta de drets lingüístics dels catalanoparlants a Europa i que l'oficialització del català depèn ara només de la voluntat política de l'Estat espanyol.

🗣️ Bernat Joan (@IEEivissencs): "Per assegurar els #DretsLingüístics de tothom i perquè no hi hagi ciutadans de primera i de segona, exigim que el català sigui llengua oficial de la UE."



👉 https://t.co/DoJ6J63bRX#OficialitatAra pic.twitter.com/TDfCp0spV2