Grups ecologistes exigeixen la prohibició dels vols privats pel seu impacte mediambiental

Els grups ecologistes Greenpeace, Extinction Rebellion, Fridays for Future i Amics de la Terra denuncien l'impacte mediambiental que tenen els vols privats i demanen la seva prohibició.

Així, l'aeroport de Palma va acollir aquest dimarts una protesta en què varen exigir la prohibició dels jets privats i diumenge que ve a les 17.00 hores, en el marc de la celebració la Rua de Palma, realitzaran una performance amb un avió gegant de cartró a la plaça Espanya.

Segons han recordat, l'aeroport de Palma va registrar 19.618 moviments de jets privats el 2022, un 3% més que el 2021, i es posiciona com l'aeroport de l'Estat que acull més vols privats, davant d'Eivissa i Madrid, segons les dades de l'Associació Europea d'Aviació Comercial.

A més, l'organització explica que els avions privats són la forma de transport «més contaminant i més desigual en aquest planeta», ja que el percentatge de viatgers freqüents, que és només l'1 per cent de la població mundial, representa més de la meitat de les emissions totals dels vols comercials; mentre el 80% de la població mundial mai no ha viatjat amb avió.

Segons les dades recollides per l'associació, els jets privats emeten una mitjana d'1,3 quilograms de CO2 per persona per quilòmetre, deu vegades més que un vol regular i fins a 50 vegades més que un viatge amb tren a Europa. Així, que tenint en compte que la petjada anual de carboni de la Unió Europea és de 8,2 tones de CO2 per persona, quatre hores d'aquest tipus d'avions equivalen a les emissions totals d'una persona en un any a la Unió Europea.

«En un context en què s'ha demanat a la ciutadania que estalviï energia sempre que sigui possible, els superrics continuen permetent-se un malbaratament excessiu d'energia movent-se en jets privats que ens impulsen cap al desastre climàtic. Ja és hora que acabem amb els avions privats com el mitjà de transport més desigual i més contaminant, la seva prohibició seria un fort senyal de justícia per a la ciutadania europea», ha assenyalat el portaveu de Greenpeace, Francisco Javier Soto.