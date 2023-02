Segona agressió a una conductora del TIB per part del mateix usuari davant la «passivitat» de la DG de Mobilitat

Una conductora del TIB ha patit una segona agressió en un mes per part del mateix usuari, segons ha denunciat públicament aquest dimecres el Sindicat Autònom de Transports de les Illes (SATI), qui també ha censurat la «passivitat» de la Direcció General de Mobilitat i Transport i li ha reclamat l'establiment de «protocols àgils» contra aquest tipus d'accions.

Segons ha informat el sindicat en un comunicat, el 4 de gener passat un usuari «conflictiu i reincident» va blocar, amb el carret de la seva filla petita, un minibus del TIB a l'estació del tren d'Inca durant mitja hora, mentre propinava cops de puny a la carrosseria i insultava la conductora. Aquest mateix usuari va ser el que aquest dimarts va amenaçar i va escopir a la cara a la mateixa conductora.

«Des del SATI volem denunciar que se segueixin permetent aquest tipus de situacions, en què un usuari conflictiu pot reincidir en les seves agressions totes les vegades que vulgui sense que passi absolutament res. És completament intolerable que una persona que està fent la seva feina hagi d'aguantar insults, amenaces, agressions i vexacions», han remarcat.

Tot i això, afegeixen que «més intolerable» encara és que qui pateix aquests fets sigui qui acabi a urgències amb un atac d'ansietat, mentre que l'agressor pot seguir pujant a l'autobús «totes les vegades que vulgui de forma totalment impune».

Per això, des del SATI han assegurat que és «urgent prendre mesures valentes» per a evitar que, tant els treballadors, com la resta d'usuaris, hagin de suportar aquest tipus de situacions «una vegada i una altra, encara que aquestes mesures sonin impopulars».

Com a possibles mesures, els representants dels conductors han proposat la retirada de la targeta Intermodal o emprendre accions legals per a expulsar del servei els usuaris reincidents o partícips dels casos més greus.

A més, el SATI ha criticat les declaracions que el director general de Mobilitat i Transport, Jaume Mateu, va donar en una entrevista radiofònica on, després de ser demanat per les agressions, va dir que els conductors porten una mampara protectora i càmeres a l'interior del vehicle , «donant a entendre que amb això és suficient». «Ni la denúncia a la Guàrdia Civil que aquesta conductora va posar fa més d'un mes, ni les càmeres, ni la mampara protectora, varen evitar que el mateix usuari l'amenacés i l'escopís a la cara», han lamentat.