Les denúncies per ciberdelinqüència a les Balears es multipliquen per quatre en cinc anys

Les denúncies per ciberdelinqüència a les Balears s'han multiplicat per quatre en cinc anys, passant de 2.892 el 2016 a 11.800 el 2020.

A més, el 2021, les infraccions més habituals relacionades amb la cibercriminalitat a l'arxipèlag varen ser els fraus informàtics (84,4 per cent), seguit d'amenaces i coaccions (7,6 per cent), falsificació informàtica (3,6 per cent) i interferències en les dades (0,8%).

En declaracions als mitjans, el conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura, Miquel Company, ha explicat en aquest sentit que l'arxipèlag ha llançat l'Estratègia de Ciberseguretat de les Balears, que entre altres objectius cerca garantir la ciberseguretat a l'Administració, consells insulars, ajuntaments i empreses i institucions.

Per a fer-ho, es durà a terme la creació d'una Unitat d'Innovació Tecnològica en Ciberseguretat (Unitcib) amb la Universitat de les Illes Balears (UIB), se signarà un conveni de col·laboració amb el Centre Criptològic Nacional, s'impulsarà un Centre de Ciberseguretat de les Balears com a òrgan intern de la Comunitat i es desenvoluparà el projecte 'Retech Ciberreg'.

D'altra banda, l'Estratègia comportarà la contractació d'un Centre d'Operacions de Ciberseguretat, encarregat de fer les tasques de detecció i gestió de ciberamenaces, i aplicar les polítiques de ciberseguretat i compliment de l'Esquema de Ciberseguretat (ENS).