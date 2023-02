Demanen que totes les institucions prenguin exemple de l'Ajuntament d'Eivissa: «dades sobre l'impacte dels creuers a tot el territori ja!»

Aquesta setmana hem conegut que l'Ajuntament d'Eivissa i entitats ecologistes (Amics de la Terra Eivissa, GEN-GOB, Extinction Rebellion i Ibiza Preservation) han acordat establir una col·laboració per a la recerca de diverses dades que ajudin a mesurar l'impacte ambiental i socials dels creuers sobre el port de la ciutat de la Pitiüsa major. En concret, l'acord inclou analitzar dades sobre la contaminació atmosfèrica i emissions de Co2 per deixar els motors en marxa dins el port, així com els beneficis econòmics que deixen els creuers al sector turístic.

Aquest acord és un dels fruits del cicle de reunions que el consistori eivissenc ha mantengut des del mes de gener amb diferents sectors econòmics i socials per, amb paraules del mateix Ajuntament, «arribar a un consens sobre la regulació de l'arribada de creuers».

Des de la Plataforma contra els Megacreuers, a la qual s'aglutinen entitats amb presència a les altres illes de l'arxipèlag, com el GOB o Amics de la Terra, celebren aquest acord, que «ens sembla demostra la possibilitat de generar sinergies entre les institucions i les entitats socials i ecologistes, en un exercici de participació ciutadana i de cerca col·lectiva del bé comú pel territori i els que l'habitem».

Des de la constitució de la Plataforma, a l'estiu de 2019, demanen que s'estableixi una moratòria en l'arribada de creuers a les Balears, mentre no es trnguin les dades d'impacte ecològic, econòmic i social sobre les nostres illes. Han passat tres anys i mig i continuen sense tenir aquestes dades, que haurien de ser públiques. «A la ciutat d'Eivissa, sembla que, amb més voluntat política, començaran a recollir dades fonamentals per a conèixer els impactes reals dels creuers», han apuntat.

Per això, demanen a les institucions a nivell estatal, l'Autoritat Portuària; autonòmic, el Govern de les Illes Balears; insular, els diferents Consells; i local, els Ajuntaments de les ciutats on hi ha ports que reben creuers, «prenguin exemple i segueixin el mateix camí». «Volem conèixer l'impacte real dels creuers sobre el nostre ambient, el nostre aire, la nostra aigua, la nostra salut, la nostra economia... la nostra vida», han conclòs.