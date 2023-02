Llancen un visor de memòria democràtica de les Illes Balears

El conseller de Medi Ambient i Territori, Miquel Mir, i el secretari autonòmic de Sectors Productius i Memòria Democràtica, Jesús Jurado, han presentat, aquest dijous, el visor de memòria democràtica, un mapa interactiu que permet a la ciutadania consultar tots els elements de memòria a través del visor de la Infraestructura de Dades Espacials de les Illes Balears (IDEIB), desenvolupat per l’Institut Cartogràfic i Geogràfic de l’arxipèlag.

Així, en col·laboració amb la Direcció General de Memòria Democràtica, s’ha desenvolupat un visor amb elements com les pedres de la memòria, els arbres de la memòria, fosses comunes de persones executades durant la Guerra Civil i el Franquisme i les carreteres construïdes pels presoners de la dictadura.

Mir ha destacat la tasca conjunta realitzada des de l’Institut Cartogràfic i Geogràfic i el departament de Memòria Democràtica «per oferir a la ciutadania d’aquestes Illes informació en obert per no oblidar un dels episodis més crus de la història contemporània». En aquest sentit, el conseller ha remarcat la importància «de ser transparents i fer accessibles elements de memòria que ajuden a contextualitzar la repressió del feixisme».

Per la seva banda, Jurado ha explicat que «el mapa desenvolupat per l’Institut Cartogràfic resulta una eina molt útil per l'accés a la informació relacionada amb les fosses, els llocs de memòria, les stolpersteine o la senyalització d’infraestructures construïdes amb mà d'obra forçada, amb un accés senzill i obert per a tothom, en la nostra línia de fer accessible la memòria democràtica a la societat. A peu de fossa, a les escoles, a la UIB o a internet, impulsar la memòria és impulsar la democràcia».

Al visor de l’IDEIB, doncs, s’hi ha creat una capa d’informació geogràfica per a cada un dels elements i aquestes, juntament amb la capa de municipis, són les que es mostren al visor de manera predeterminada. La visualització d’aquestes capes es pot activar o desactivar segons les necessitats de consulta.

Cada element està localitzat a la cartografia i té associada una informació concreta sobre cadascun dels ítems: descripció, imatges i també informes que es poden descarregar. En el cas de les pedres, es distingeixen entre víctimes del franquisme i del nazisme, i cada element mostra una fotografia de la pedra i una breu biografia de la persona represaliada. Pel que fa a les fosses, es diferencien entre exhumades, en procés d’exhumació, viables o inviables. En el cas dels arbres, cadascun té una fotografia i a una breu explicació.

Es tracta, doncs, d’una eina interactiva, didàctica i viva que que s'actualitzarà de manera permanent amb els nous avanços en memòria democràtica i que, a mesura que avanci el Quart Pla de Fosses i Memòria Democràtica del Govern, incorporarà noves dades com el Mapa de Fosses de Menorca, els espais de la memòria, els refugis antiaeris i altres informacions derivades dels diferents estudis de Memòria Democràtica. El mapa es pot consultar a ideib.caib.es/memoria/.