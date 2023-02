Jubilats per Mallorca: «És un insult al poble mallorquí la decisió del Govern, fins i tot la rectificada, en relació a la convocatòria de places a la Sanitat»

L'entitat Jubilats per Mallorca considera «una vergonya i un insult al poble mallorquí» la decisió del Govern, fins i tot la rectificada, en relació a la convocatòria de places a la Sanitat.

«A les 35 especialitats on hi ha candidats suficients competents en les dues llengües oficials a les illes Balears no hi ha per què pemetre concursar ningú que no conegui la llengua pròpia de les illes Balears, ni amb moratòria ni sense, ben igual que no es consentiria concursar-hi ningú que no conegués la llengua que fa 308 anys ens fou imposada 'por la fuerza superior de las tropas' i 'por la victoriosa espada de Felipe V'», han explicat.

En canvi, consideren que a les 14 especialitats on no hi ha candidats competents suficients sí que «té sentit» permetre concursar-hi amb una moratòria de dos anys per a aprendre català.

Els Jubilats per Mallorca afirmen que «permetre la moratòria en el primer cas i ni tan sols exigir-la en el segon cas és un atemptat contra els drets lingüístics de tots i un atemptat contra els drets laborals dels qui, perquè han estudiat aquí o perquè s’han molestat en aprendre-la de grans, sí que les saben i que han de veure que gent que n’és incompetent ocupa uns llocs de feina que podrien ocupar ells».