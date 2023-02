Les zones d’acampada gestionades per l’Ibanat es podran reservar en línia

El conseller de Medi Ambient i Territori, Miquel Mir, i el gerent de l’Institut Balear de la Natura (Ibanat), Joan Ramon, han visitat, aquest dimecres, la zona d’acampada de Sa Font Coberta. A partir de dijous, tant a aquesta àrea com la de Marjanor i Es Pixarells s’hi podran reservar places a través de la web de reserves dels refugis d’Ibanat.

El canvi de sistema de reserves, que fins ara es feien per via telefònica o presencialment, facilitarà que es puguin fer amb un màxim de 45 dies d’antelació. La data d’inici de les estades amb reserva en línia serà dia 27 de febrer.

Mir s’ha mostrat molt satisfet «per aquest avanç en la garantia de l’accés al medi natural per part de la Conselleria, ja que facilitam els tràmits perquè tothom pugui gaudir dels espais naturals protegits i, en aquest cas, pugui decidir com fer-ho amb antelació, seguint el sistema que se segueix per a la reserva dels refugis».

Per a establir un període de transició entre els dos sistemes, es podran fer reserves en línia i presencials fins el 1r de juny. El preu per acampar és de 5€ per persona i nit a partir de 14 anys.

Cal recordar que la zona de Sa Font Coberta compta amb una capacitat de 200 places i els perfils d’usuaris prioritaris són muntanyers i famílies, mentre que Es Pixarells compta amb 50 places per a famílies i Marjanor té capacitat per 200 persones i està pensada per a grups de més de 25.

Les zones d’acampada disposen de taules, fogons, banys, dutxes i punts d’aigua no potable. En el cas de Sa Font Coberta es disposa de dutxes d’aigua calenta.

Durant 2022, un total de 17.931 persones han pernoctat a les zones d’acampada. Concretament, 13.863 ho han fet a Sa Font Coberta, 1.637 a Es Pixarells i 2.431 a Marjanor. Abril – amb 3.135 estades – , octubre (2.368) i agost (2.244) han estat els mesos amb major ocupació.