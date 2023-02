Les Balears es mobilitzen contra el càncer

L'Associació Espanyola Contra el Càncer, amb motiu del Dia Mundial Contra el Càncer, ha llançat la iniciativa 'Tots contra el càncer' per a crear un moviment social i aconseguir que 7 de cada 10 persones sobrevisquin al càncer l'any 2030. En aquest sentit, la campanya ha estat presentat a totes les Balears en sengles actes reivindicatius a cada illa.

El càncer és el problema sociosanitari més important del món. 1 de cada 2 homes i 1 de cada 3 dones tindrà càncer al llarg de la seva vida. Es calcula que en 2030 21,6 milions de persones seran diagnosticades de càncer, de les quals més de 330.000 ho seran a l'Estat espanyol, segons dades de l'Observatori del Càncer, 8.072 a les Balears.

Davant aquestes dades, l'Associació ha fet una crida al conjunt de la societat a «triar la prevenció, detecció precoç i la recerca per a aconseguir el 70% de supervivència en càncer en 2030». A l'arxipèlag, totes les Juntes Comarcals i Insulars han organitzat concentracions en les quals han format un llaç humà per a conscienciar a la societat sobre la necessitat d'involucrar-se en la lluita contra el càncer, petició que s'ha visibilitzat amb la lectura per part d'una persona amb càncer d'un manifest de suport a tota la societat.