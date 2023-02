Es constitueix la Mesa de l'Alumnat, un nou òrgan de participació estudiantil davant les institucions

El conseller d'Educació i Formació Professional, Martí March, ha presidit aquest divendres la constitució de la primera Mesa de l'Alumnat amb representants de centres de totes les illes, segons ha informat la Conselleria d'Educació i Formació Professional. Aquesta Mesa s'estableix com a organisme de consulta i debat, i permetrà la participació dels alumnes com a part de la comunitat educativa, un dels aspectes claus de la nova Llei d'Educació de Balears.

La taula està formada per 20 membres, dels quals la meitat són alumnes (cinc de Mallorca, dos de Menorca, dos d'Eivissa i una de Formentera) en representació de les associacions d'alumnat i de les juntes de delegats més representatives dels centres d'educació secundària de Balears. Per part de l'Administració, hi han participat diverses persones amb càrrec de representació política dins la Conselleria d'Educació, a més del propi conseller, així com tres tècnics.

Aquesta Mesa, en la qual aquest divendres ja s'ha presentat l'esborrany del regament de funcionament intern i de diversos temes, estarà al nivell d'altres taules específiques dels diferents agents del món educatiu, com la de Directors, la de Famílies, de Docents, la Sectorial o la d'Ensenyament Privat i Concertat.