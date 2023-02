Com queda el requisit de català a la Sanitat després de la rectificació del Govern?

Aquest dimecres, durant la reunió del Consell Social de la Llengua Catalana, el jurista i membre de la Junta Directiva de l'Obra Cultural Balear, Antoni Llabrés, va oferir les dades més detallades que s'han ofert fins ara de com queden les convocatòries perquè els interins consolidin els llocs de feina que actualment ja ocupen, en relació a l'exigència o no de justificar coneixements de llengua catalana.

De les 49 categories que hi ha en els processos de consolidació de llocs de feina en l'àmbit de la Sanitat pública, 34 tendran requisit lingüístic i 15 es mantenen sense exigència de capacitació lingüística.

En llocs de feina, les dades són de les 2.238 places de metges i infermers, un poc més de 1.800 són amb requisit i la resta, prop de 400 queden exempts.

En percentatges, una mica més del 80% de les places requereixen coneixement de llengua català.

Llabrés va puntualitzar, a més a més, que algunes de les places que no demanen requisit, seran ocupades per persones que sí que tenen coneixements de català.

El directiu de l'OCB va valorar positivament la rectificació del Govern, tot i que remarcà que no és una solució que satisfaci plenament les expectatives de l'Entitat i va considerar que les excepcions s'haurien pogut afinar més si en comptes de fer-se per categories, s'hagués fet per llocs de feina.