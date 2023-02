Es crearà un comitè de crisi que es reunirà en casos de feminicidi

Les Balears crearan un comitè de crisi autonòmic que es reunirà en casos de feminicidi, temptativa de feminicidi o en casos de feminicidi frustrat.

Així s'ha acordat aquest dijous després d'una reunió entre la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, Mercedes Garrido, i representants de consells insulars i Felib per a analitzar la situació dels casos de violència de gènere a Balears i buscar nous mecanismes per a millorar la detecció i atenció a les víctimes.

La reunió ha servit també per a traslladar les conclusions del comitè de crisi del Ministeri d'Igualtat del passat 27 de gener que va analitzar els assassinats de nou dones, cinc de les quals tenien interposada una denúncia contra l'agressor, encara que dos finalment la van retirar.

Segons han assenyalat en una nota de premsa, entre algunes de les conclusions a les quals es va arribar destaca la importància dels acompanyaments a les dones perquè no vagin soles a interposar la denúncia; la necessitat d'una major implicació de l'entorn de les víctimes. També, que en els casos d'alt risc, els jutges tenguin en compte aquest escenari a l'hora de suspendre la pena de presó amb una sentència de conformitat.

Garrido ha destacat que l'objectiu és abordar de manera transversal la violència cap a les dones i fer un plantejament conjunt per a poder oferir millors i majors recursos a les víctimes de violència masclista.

Durant la reunió, s'han explicat les tres propostes que es varen traslladar al Ministeri per part de les Balears i que varen ser acceptades.

Segons han apuntat, la primera és la realització d'un estudi sociològic del context de la víctima per a comprovar si havent-hi indicis de maltractament no s'han detectat per part dels familiars, companys de treball, el seu metge de referència, entre altres.

Conèixer aquest context, les coincidències i similituds entre alguns casos, per exemple, permetria poder incidir més directament en aquestes dones més vulnerables, segons han apuntat.

En segon lloc, es va proposar estudiar la relació entre els procediments judicials de família i la violència que s'acaba generant per situacions derivades de l'impagament de la pensió de manutenció.

Finalment, es va exposar el sistema del semàfor d'indicadors del Servei de 24 hores de la IB-Dona, que ha permès detectar víctimes vulnerables i susceptibles de ser agredides novament i realitzar més de 900 seguiments des de la seva posada en marxa.

Gràcies a un seguiment, que autoritza la víctima, mitjançant telefonades periòdiques s'eviten situacions de risc que poden acabar derivant en agressió.