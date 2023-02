El Banc de Sang llança la campanya 'Llicència per salvar vides'

El Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears ha posat en marxa la campanya 'Llicència per salvar vides', amb l’objectiu d’augmentar les donacions de tots els grups sanguinis i especialment del zero negatiu, grup particularment valuós perquè és universal i perquè les donacions poden ajudar persones de qualsevol grup sanguini. No obstant això, els donants 0- únicament poden rebre sang del seu mateix grup i es calcula que amb prou feines una de cada 10 persones el té. Vet aquí la necessitat de captar aquests donants potencials.

Per tractar de cobrir aquesta necessitat, el Banc de Sang posa en marxa una campanya inspirada en les històries d’agents secrets, per subratllar el repte de la societat per trobar noves persones solidàries, diamants en brut, a sumar-se a la missió comuna de salvar vides. Pel·lícules i dibuixos animats mítics com ara la Pantera Rosa, Agent 007 James Bond, Missió impossible o Superagent 86 són els referents populars de la campanya 'Llicència per salvar vides'.

La missió és trobar herois ocults amb unes característiques molt especials: sans, solidaris, valents, generosos i compromesos. Qui tengui aquestes qualitats pot tenir llicència per salvar vides i ser un agent que asseguri que a les Illes Balears s’atén de la millor manera els que pateixen malalties o requereixen tractaments que necessiten transfusions.

Durant 2022, els pacients de les Balears han necessitat més components de la sang i especialment valuosos són els de el grup zero negatiu, molt escàs en la població i vital en situacions d’urgència.

El grup zero negatiu té unes característiques que fan que pugui servir per a qualsevol pacient. L’altra cara de la moneda és que les persones 0- només poden rebre sang del mateix grup sanguini. Són donants universals i receptors exclusius.

Amb prou feines una de cada deu persones és zero negatiu, concretament el 7 % de la població, i atès que el grup sanguini s’hereta, si es troba un zero negatiu n’hi haurà més en el seu entorn familiar. L’objectiu de la campanya és aconseguir unes reserves estables, durant tot l’any, de tots els grups, i especialment del zero negatiu.

L’any 2022 s’ha aconseguit una mitjana de 68 donacions setmanals d’aquest grup, quan per garantir la millor atenció de la demanda creixent es necessitaria disposar de 95 donacions setmanals durant tot l’any. Per això, es fa una crida a tots els ciutadans de les illes: «Converteix-te en agent especial amb llicència per salvar vides».

La campanya promocional es basa en la capacitat que té cada persona de fer-se «agent especial amb llicència per salvar vides». Pot ser un agent especial que dona sang o bé que ajuda en la missió de trobar donants nous.

A través del material creat per a la campanya s'anima tothom a fer-se agent especial. Qualsevol persona es pot sumar a aquesta iniciativa i col·laborar-hi per augmentar la disponibilitat de donants universals.

La campanya anima que tota la població la comparteixi i a sumar esforços per treure a la llum el superdonant ocult que tots tenim entre els nostres amics i familiars.

Aquesta campanya durarà tot el 2023 i es difondrà en totes les accions públiques i els esdeveniments que organitzi el Banc de Sang.

Desxifra el misteri

Són moltes les persones que no saben quin és el seu grup sanguini. Per aquesta raó, el Banc de Sang anima a donar, ja que, després de la donació, el laboratori analitza la sang i informa del grup en els resultats de l’analítica.

Tots els grups són necessaris. Donar sang et dona llicència per salvar vides. Ja tens llicència per salvar vides?

Les donacions es mantenen en 2022

L’any passat, l’entitat va organitzar 1.264 campanyes de donació de sang en 138 indrets diferents de les illes. 21.256 persones es van animar a donar, és a dir l’1,8 % de la població balear. D’aquestes, 2.060 van donar sang per primera vegada.

Gràcies a la solidaritat ciutadana, les Balears van ser autosuficients per 14è any consecutiu.

Així, dels 44.567 oferiments atesos (un 3,8 % més que l’any anterior) s’han aconseguit 37.403 donacions de sang (inclou 3.353 donacions per afèresi), la qual cosa implica una disminució de l’1,3 % respecte de l’exercici anterior.