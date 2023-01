L’STEI Intersindical reclama que s’ampliï el termini de les oposicions docents d’estabilització

Pocs dies abans de la finalització del termini per a apuntar-se a les oposicions d’estabilització, la Conselleria d’Educació va fer públic que, per a poder cobrar la indemnització que preveu l’article 2.6 de la Llei 20/2021, cal haver participat de tot el procés d’estabilització: això és concurs de mèrits i oposicions. «Un fet que ha creat molta angoixa entre el professorat interí afectat», apunta l'STEI.

Per aquest motiu, el sindicat ha sol·licitat a la Direcció de General Docent, amb el registre d’una instància, que s’ampliï el termini d’inscripció, que acaba el 30 de gener, per tal de donar més marge a tot els aspirants interessats. Per altra banda, el sindicat denuncia que les taxes de les Illes Balears són les més elevades de l’Estat, amb un cost superior als 80 euros; i que hi haurà interins que hauran de pagar les taxes de tres procediments selectius: concurs de mèrits, oposicions d’estabilització i oposicions 'ordinàries' per a poder optar a un lloc de feina definitiu.

«Tampoc té molt de sentit que s’obligui els interins a apuntar-se a les oposicions d’estabilització d’una especialitat que no és la seva, en el cas que no hi hagi places d’aquesta. Tot plegat un desgavell», assenyala l'STEI.

A més, remarquen que en el cas de Catalunya, per exemple, si un aspirant ha pagat les taxes del concurs de mèrits, aquest ingrés ja és vàlid per a les oposicions d’estabilització. L’STEI manifesta que l’opció del Govern respon únicament a «un afany recaptatori».

El sindicat exigeix a la Conselleria d’Educació que sigui «sensible a la situació de tants docents interins, que durant anys han fet feina en frau de llei per culpa de l’administració, i no carregui damunt les seves butxaques els seus incompliments».