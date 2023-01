Prohens tampoc afluixa: «Mentre l'esquerra es baralla per la llengua, el PP es preocupa pels problemes reals de la sanitat»

La dreta continua amb la seva demagògia sobre el català a la sanitat. La presidenta del PP de les Balears i candidata a la presidència del Govern, Marga Prohens, ha clausurat aquest dissabte la Convenció Estatal de Sanitat del PP reiterant la necessitat d'«un pacte autonòmic per a la salut, una estratègia a mitjà i llarg termini per a fer un sistema sanitari atractiu per als metges amb l'objectiu de captar i fidelitzar professionals a les Illes, una auditoria de les llistes d'espera, una auditoria dels comptes de la sanitat pública, un pla d'infraestructures i equipaments i un pla de reorganització de recursos humans».

No obstant això, Prohens ha volgut anar més enllà detallant algunes apostes del seu programa de govern, com mesures «per a la humanització de l'atenció sanitària, polítiques de prevenció i assistència de salut mental, ampliar la cobertura de la reproducció assistida i blindar el pressupost de la Conselleria de Salut».

Per a la fidelització i captació de professionals, Prohens s'ha compromès a «declarar segons quines places i també l'illa d'Eivissa com a àrees i zones de difícil cobertura i les dotarem no només de mitjans econòmics, sinó també de condicions laborals que també siguin atractives per als professionals».

Prohens ha presentat aquestes propostes a la clausura de la Convenció, que ha estat inaugurada per l'exministra espanyola de Sanitat, Ana Pastor; per l'exministra i actual portaveu del PP al Parlament Europeu, Dolors Monserrat, i que ha comptat amb la intervenció de la vicesecretària de Política Social del partit, Carmen Navarro, a més de diferents taules que han comptat amb la participació de representants del sector, experts en gestió sanitària i els cinc consellers de Salut de les comunitats autònomes governades pel PP.

«Mentre els partits que avui ens governen duen una setmana barallant-se per la llengua, des del PP allò que ens preocupa és tenir una de les majors llistes d'espera per a una operació, la falta de metges de família o pediatres als centres de salut dels nostres municipis o que hi hagi pacients oncològics a Eivissa als quals s'atén per telèfon des de Mallorca», ha expressat la líder del PP balears, insistint en el fet que «des del PP ens preocupen els problemes reals de la sanitat».

Prohens ha defensat que «no podem permetre'ns que un ciutadà d'Eivissa o de Menorca sigui un ciutadà de segona en l'atenció sanitària, com passa ara, i molt menys que un ciutadà de Formentera, sigui un ciutadà de tercera». «I lògicament això implica recursos i, naturalment, gestió i bons gestors. I naturalment idees, propostes i projecte», ha exposat.