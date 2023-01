Aemet activarà dissabte un avís taronja per nevades a la Serra de Tramuntana

El cap de setmana pot haver acumulacions de fins a deu centímetres de neu a la Serra de Tramuntana, segons les previsions de l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), que activarà un avís de nivell taronja (risc important) per nevades a la Tramuntana.

Segons han explicat a Europa Press des d'Aemet, l'aire fred que ha afectat tota aquesta setmana les Balears continuarà present, almenys fins diumenge.

A més, les precipitacions, disperses aquest divendres, es faran més persistents dissabte. Encara que no s'espera que siguin fortes, sí que duraran bona part del dia.

Aquestes pluges, juntament amb l'aire fred, faran que la cota de neu baixi fins a uns 600 metres. Es poden produir acumulacions de deu centímetres de neu, que se sumaria a la que quedi a les capes més altes de les muntanyes.

D'altra banda, durant tot el cap de setmana bufaran vents de component nord, amb ràfegues de fins a 50 o 60 quilòmetres per hora, que contribuiran que no es produeixin gelades a les zones baixes. Totes les temperatures sota zero es quedarien a punts de la Serra, especialment aquest dissabte.

El vent provocarà avisos per onatge amb onades de dos o tres metres d'alçada, que afectaran fonamentalment Menorca.