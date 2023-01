SIAU demanda judicialment la Conselleria d’Educació per vulneració del dret fonamental a la llibertat sindical

El Sindicat Independent, Autònom i Unitari (SIAU) ha denunciat aquest divendres que la directora general de Personal Docent, Rafaela Sánchez, ha decidit «segrestar la voluntat democràtica sorgida de les urnes a les passades eleccions sindicals de dia 1 de desembre de 2022 i congelar l’ús lliure del crèdit horari de SIAU fins al dia 1 de setembre de 2023».

A més, afirmen que això passa al mateix temps que «pretén mantenir, a la resta de sindicats i fins a final del curs escolar, les xifres d’alliberats procedents de la passada legislatura. A alguns d’aquests sindicats els hi vol mantenir més del triple d’alliberats dels que els hi pertoquen (segons càlculs de la mateixa administració)». «Un modus operandi anticonstitucional i, conseqüentment, il·legal del qual no coneixem cap altre cas en tot l’Estat», remarquen. Per tot això, el sindicat docent ha interposat una demanda judicial contra la Conselleria.

A les passades eleccions sindicals, SIAU va quedar tercera força més votada de les Illes Balears d’entre un total de set sindicats que es presentaven al procés electoral, podent entrar a totes les Juntes de Personal Docent no Universitari. «Aquests resultats electorals tan bons, per a un sindicat que encara no té ni un any de vida, impliquen un augment molt significatiu de les tasques i responsabilitats a desenvolupar. Les hores sindicals, a les que es té dret per haver tret representativitat a totes les Illes, permeten que un docent pugui faltar al seu lloc de treball durant unes hores, uns dies, un terç de jornada, mitja jornada o jornada completa, i dur a terme tasques de tipus sindical: anar a reunions, centres educatius, Conselleria, jutjats, actes institucionals... Es pot usar crèdit horari i no estar alliberat, o directament passar a estar alliberat. Sigui quin sigui el format que empri un sindicat, és una decisió interna de cada organització i a l’administració no li queda altra que respectar-la i acatar-la», expliquen.

SIAU considera un escàndol «pretendre regalar quasi un any més del passat mandat electoral a sindicats afins al PSIB-PSOE i que han perdut representativitat a costa d’intentar robar-nos prop d’un any del nostre mandat. Deduïm que ho fan per no haver-los de retallar els alliberats que ara tenen de més, mantenir-los contents durant tot el que queda de curs escolar i ofegar al màxim la nostra activitat sindical».

Així, assenyalen que «s’ha de tenir molt poca vergonya i molt poc respecte per atrevir-se a insultar d’aquesta manera els 723 docents que ens varen votar, així com l’electorat i la ciutadania en conjunt». Per això, han sol·licitat als jutjats una mesura cautelar per a «evitar que la directora general de Personal Docent pugui congelar el nostre crèdit horari fins al curs 2023-2024».