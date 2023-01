Joan Miralles: «La manca de respecte als drets lingüístics dels pacients en l'àmbit sanitari és un problema real que cal solucionar»

Aquest dimarts, el president de l'Obra Cultural Balear, Joan Miralles, ha estat un dels protagonistes convidats al programa Ona Bon Dia d'Ona Mediterrània, conduït per Toni Rotget.

Miralles ha demanat al Govern que es posi d'acord quan abans per donar solució a «un problema real» com és el de la manca de respecte als drets lingüístics dels pacients en l'àmbit sanitari i ha recordat que «dues terceres parts de les reclamacions relacionades amb la llengua rebudes per la mateixa Administració, s'han produït en l'àmbit sanitari»

El president de l'OCB ha declarat que «no podem recular en un tema tan important com el requisit lingüístic dels funcionaris i ha recordat que «la gran majoria de persones que aspiren a esdevenir funcionaris de la sanitat pública balear, han fet l'esforç de capacitar-se» i per tant, també per a aquestes persones, resulta injust que el Govern no tengui en compte el seu esforç.

Miralles ha explicat que l'OCB ha presentat un recurs de reposició, que és una manera de fer que «l'Administració recapaciti» i ha recordat que «si no es fan bé les coses, es pot impugnar el procés i que els tribunals aturin el procés».

Miralles també ha destacat que «la normativa modificada fa poc, estableix que hi ha d'haver requisit amb una moratòria de dos anys i ara resulta que tampoc es demana el requisit, ni tan sols amb aquests dos anys de moratòria» i ha afegit que «no té sentit que treballadors públics facin girar la llengua als ciutadans, molt més en el cas de pacients que se senten en una situació vulnerable».

Consell Social de la Llengua Catalana

El president de l'OCB també ha explicat que l'entitat que presideix ha demanat una reunió urgent del Consell Social de la Llengua Catalana perquè es pronunciï sobre aquesta qüestió i ha denunciat que alguns polítics el tenen com un organisme amb un paper «purament simbòlic», cosa que fa que «molts dels membres que en formen part tenguin la percepció que fan feina per a no res».

Finalment, Miralles ha destacat que «la llengua catalana és el nostre patrimoni i no potser que hi hagi ciutadans que tenguin por a usar-la davant funcionaris públics com puguin ser sanitaris o membres dels cossos policials com la Guàrdia Civil o la Policia espanyola».