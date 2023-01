Falten 800 professionals sanitaris a les Balears, segons el Defensor del Pacient

L'associació Defensor del Pacient ha registrat el 2022 un total de 188 reclamacions relacionades amb el sistema sanitari de les Balears, la majoria per llistes d'espera i sis amb resultat de mort.

L'entitat ha publicat aquest dilluns la memòria anual coincidint amb el 25è aniversari de la seva fundació. A tot l'Estat es varen rebre un total 13.611 casos (455 més que el 2021), dels quals 699 han estat amb resultat de mort (71 més que el 2021). Aquestes dades es tradueixen que al llarg de l'any varen reclamar 37 casos al dia de mala praxi mèdica.

Segons la memòria, les Balears se situen entre les comunitats autònomes de la zona baixa de l'estadística. Els assumptes han baixat en un total de 13, fet que suposa un declivi del 6,5%. L'arxipèlag torna a registrar la xifra més baixa de denúncies de la darrera dècada en què si es fa la mitjana resulta que a l'any se solen donar 232 casos. És a dir, actualment s'han produït 44 casos menys del que és habitual.

Segons la memòria, el problema més urgent són les llistes d'espera. D'aquesta manera, el retard mitjà per a cirurgia s'ha elevat fins als 121 dies, per sobre de la mitjana estatal. Per tant, són 14.381 pacients els que l'augmenten.

Traumatologia i oftalmologia són els processos quirúrgics on els valors repunten amb més pacients, mentre que cirurgia plàstica amb 226 dies i neurocirurgia amb 193 són les especialitats que acumulen més demora.

Segons l'associació, els 18 milions d'euros invertits al llarg del 2022 per l'IB-Salut per a reduir-les a penes s'han notat. A més, segons l'entitat falten uns 800 professionals, especialment oncòlegs.

L'escassetat de pediatres, segons han afegit, també és un tema urgent. Per la seva banda, la situació a Atenció Primària és «demencial», han alertat, on caldrien uns 350 facultatius.