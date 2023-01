La glosa d'Alzamora: valentia i autogovern si governa el Consell de Mallorca

El secretari general de MÉS per Mallorca i candidat al Consell, Jaume Alzamora, s'ha sumat a les gloses de precampanya de Sant Antoni que altres polítics ja han compartit per les xarxes. A la seva, Alzamoma assegura que serà «valent» en les decisions per a canviar l'actual model de l'illa si governa la institució insular, després de les eleccions del pròxim mes de maig.

El també conseller insular de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local s'ha compromès a, en cas d'aconseguir el suport per a liderar el Consell de Mallorca en els comicis del pròxim mes de maig, per polítiques per «la mobilitat, menys avions o rústic». També pot llegir-se un vers que clama per posar al centre «la llengua, el país i la cultura», i un altre sobre l'obtenció de major autogovern.

En relació amb el Pla Territorial, ha assegurat que MÉS plantejarà mesures i encararà la situació, per la qual cosa demana l'aval dels ciutadans per a llevar «el mal» del rústic i «limitar els seus usos». Perquè, el model de Mallorca avui dia «ja fa massa temps que dura», ha apuntat, precisant que «la gent és més pobra» i «no pot accedir a un habitatge» enfront d'un «turisme que satura».

Tot això «augura un negre futur», ha continuat Jaume Alzamora, que ha destacat la necessitat de reduir cotxes, trànsit aeri i construccions per «no morir d'èxit», tot fent referència a un decreixement que cal afrontar «sense demora».