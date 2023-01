[FOTOGALERIA] Les imatges més emotives de l'Encesa de Torres, Talaies i Talaiots de la Mediterrània pels Drets Humans

Per setè any consecutiu, Mallorca, Menorca i la resta de territoris del llevant continental, a més d'algun punt de Tunísia, Líban i el Marroc, han participat aquest dissabte en l'Encesa de Torres, Talaies i Talaiots de la Mediterrània pels Drets Humans. Un emotiu acte, amb 78 punts d'encesa només a Mallorca, que ha deixat imatges per al record.

És per això que dBalears ha fet un petit recull de les imatges de la jornada, tot reivindicant l'esperit compromès amb els drets humans de la trobada. Aquí les teniu: