Llancen 'Experimenta!', un nou programa pilot per a centres de Primària de les Balears

La Conselleria d’Educació i Formació Professional a través del Servei d’Innovació Educativa posa en marxa el Programa pilot 'Experimenta! Els experiments com a eina didàctica a l’Educació Primària' per al curs 2022-2023.

L’objectiu principal d’aquest programa és impulsar l’ús pedagògic i didàctic d’experiments científics de la vida quotidiana a l’aula de primària com a eina educativa, formativa i participativa.

Aquesta primera edició pilot del programa d’innovació educativa va adreçada als centres docents de Mallorca sostenguts amb fons públics que imparteixen Educació Primària que vulguin potenciar i millorar la competència clau STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) del seu alumnat de Primària a través de la formació i experimentació dels docents.

L’equip docent del programa està integrat per un grup de professors de la UIB interessats en la divulgació i la didàctica de les ciències experimentals, que treballa en aquestes parcel·les de la ciència des de fa anys.

Primera edició centrada en el coneixement del medi natural

Per a aquesta primera edició pilot, dels continguts específics relatius al coneixement del medi natural, se n’han triat dos. Per una banda, els canvis reversibles i irreversibles que experimenta la matèria i, per una altra, la llum com a forma d'energia (fonts i ús en la vida quotidiana). Per això, els títols que fan referència als continguts de les temàtiques dels tallers d’aquesta primera edició són: transformacions físiques i químiques de la matèria; la llum i les seves propietats; i el període d’inscripció romandrà obert fins al proper 23 de gener a través del GESTIB.