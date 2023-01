El Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears fa una crida a desestigmatitzar el suïcidi, un greu problema de salut pública

El Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears (COPIB) ha emès aquest dilluns una nota de premsa per denunciar que «el suïcidi no és un joc» sinó un desafiament universal i per reclamar que no es banalitzi el patiment de les persones que pensen a llevar-se la vida.

Des del COPIB han fet una crida a desestigmatitzar aquest greu problema de salut pública. Volen conscienciar a la població que per «salvar-li la vida» a les persones amb pensaments suïcides, és primordial validar les seves emocions, actuar amb empatia, a través de l'escolta activa, crear un espai de confiança i sense prejudicis.

L'entitat ha explicat que tothom té «una responsabilitat com a agents de canvi d'aquesta situació: les persones que estan passant per una crisi vital han de poder-ho expressar obertament, demanar ajuda i acudir a un professional sense por al rebuig social».

També han recordat que, només a l'Estat espanyol, el passat any 2021 van morir 4.003 persones, 89 d'elles a les Balears, a causa d'aquest fenomen que, a més, provoca «una extensa xarxa de fins a 135 persones afectades que pateixen un dolor intens» per la pèrdua d'un ésser estimat en aquestes circumstàncies.

Han enumerat també una sèrie de recursos disponibles per combatre-ho, com ara: