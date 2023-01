L'abús d'autoritat surt barat: 360 euros de multa a un policia de Calvià per amenaces

L'Audiència Provincial de Palma ha confirmat una sentència, dictada per un Jutjat d'Instrucció i recorreguda per l'acusat, que condemna un policia local de Calvià a pagar 360 euros de multa per haver amenaçat el treballador d'una benzinera. La part acusada qüestionà el relat de l'acusació i negà els fets davant ambdós tribunals.

Segons recull la sentència, el treballador recriminà al policia una maniobra prohibida amb el vehicle a la zona de repostatge, amb la qual el conductor pretenia tenir preferència a l'hora d'omplir el depòsit. Davant aquesta confrontació, el policia mostrà la placa al treballador i li proferí amenaces que induïen a ser víctima d'atracaments.

La part condemnada impugnà la resolució en primera instància davant l'Audiència per considerar que, tot i tenir proves de la confrotació verbal entre ambdós, les amenaces no estaven acreditades. Això no obstant, el testimoni d'una client que presencià els fets corroborà la versió del denunciant.

Aquest és un exemple més d'abús de poder de la policia que surt gairebé impune, ja que la multa només ascendeix a 360 euros. En un procés penal, la llei no confereix als agents de les forces i cossos de seguretat presumció de veracitat, per la qual pogué posar-se en dubte la seva versió, però sí que la tenen en qualsevol actuació administrativa que practiquen.