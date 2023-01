El Lobby de Dones reclama prioritzar la lluita contra els feminicidis

El Lobby de Dones ha reclamat aquest dilluns que enguany la lluita contra la violència masclista sigui una «absoluta prioritat» després de deixar enrere un 2022 amb xifres «inassumibles» de feminicidis. L'organització ha indicat com una «urgència» d'analitzar els errors comesos pel sistema davant casos d'assassinat de dones denunciants de violència de gènere.

Esperança Bosch, integrant de l'entitat, ha instat a investigar i treballar amb les dades i indicadors que oferesquin pistes sobre la problemàtica, al mateix temps que ha reclamat una major dotació econòmica per a lluita contra la violència masclista, millorar la preparació dels agents dels Cossos i Forces de Seguretat que treballen aquesta matèria i treballar en la prevenció. «No cercam culpables, perquè naturalment el culpable primer és l'assassí, però volem trobar solucions», ha afegit.

Bosch ha qualificat el 2022 com un any ambivalent en matèria de violència masclista i ha insistit que es tracta d'un problema «estructural», i no una mera suma de casos. «Té lloc dins d'una societat patriarcal que, lluny de desaparèixer, es va rearmant amb la complicitat de determinats grups polítics i socials i alguns altaveus mediàtics que alimenten un antifeminisme no sols caspós i profundament misogin, sinó molt perillós», ha afegit l'associació en un comunicat.