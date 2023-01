Acció de la Plataforma per la Llengua durant la Diada de Mallorca: 'on és la Llei de Comerç?'

Voluntaris de la Plataforma per la Llengua varen fer una acció durant la manifestació que amb motiu de la Diada de Mallorca, es va fer el dia 30 vespre pels carrers del centres de Palma.

Els membres de la Plataforma per la Llengua varen desplegar dues pancartes, una de més grossa on s'hi podia llegir: 'PSIB-PSOE, Podem, MÉS, on és la Llei de Comerç?'. Al costat d'aquest, es va desplegar una altra pancarta el la qual s'hi reclamava: 'Volem viure plenament en català'.

Les pancartes de la Plataforma per la Llengua es varen desplegar quan la manifestació passava per davant del Tatre Principal de Palma.