Milers de persones es manifesten a Palma pel retorn de Valtònyc i per l’autodeterminació

Milers de persones han participat a la manifestació unitària celebrada divendres horabaixa a Palma amb motiu de la Diada de Mallorca. La concentració, que tenia per lemes principals l'exigència de l'autodeterminació de Mallorca com a nació i la reivindicació de la tornada de Valtònyc des de l'exili.

El raper, que partí a l'exili fa cinc anys després d'haver rebut una condemna de tres anys i mig de presó per les seves lletres contra la monarquia i l'ultradreta espanyolista, ha rebut el suport dels assistents a una manifestació que s'esperava multitudinària. Després de deu anys de repressió per part de l'Estat espanyol, Palma ha clamat per la llibertat d'expressió, la fi de la persecució de la dissidència política i la tornada del cantant des de Bèlgica.

La concentració ha comptat amb la participació de representants polítics i d'associacions en defensa dels drets nacionals de Mallorca, agrupades en diferents blocs. La concentració ha recorregut la capital mallorquina des del Born fins l'Estació Intermodal, on posteriorment s'hi han celebrat els concecrts de cloenda de la jornada.