Els col·legis que segreguen els alumnes per sexes a les Balears no podran ser concertats

El Consell de Govern ha aprovat aquest dimarts el nou decret de concerts educatius, que s'aplicarà a partir del curs 2023-2024 i que deixa fora als col·legis que segreguin els seus alumnes per sexes.

Així ho ha anunciat el portaveu del Govern, Iago Negueruela, durant la roda de premsa posterior al Consell de Govern. Actualment a les Balears només hi ha un centre concertat, Aixa-Llaüt, que separa a l'alumnat per sexes.

Aquest centre vinculat a l'Opus Dei va guanyar diverses sentències judicials que varen permetre mantenir el concert, però sobre la base de la legislació anterior. Ara, el nou decret s'adapta a la 'Llei Celaá' (Lomloe). El concert actual caduca al setembre, per la qual cosa si el col·legi manté el seu model, no podrà continuar sent concertat.