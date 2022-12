Alarma territorial: el GOB alerta d'un parc fotovoltaic que ocuparà més de 52 hectàrees afectant terrenys d'Inca i Selva

El GOB ha alertat aquest dissabte de la possible creació d'un parc fotovoltaic que ocuparà desenes d'hectàrees afectant terrenys d'Inca i Selva. En concret, segons els ecologistes, s'hi projecta un parc amb 52 hectàrees de sòl agrari ocupades per panells i edificis de més de quatre metres d'alçada per a la subestació i per a l'operació i manteniment del parc.

Segons ha explicat el GOB, el parc compta amb els informes favorables dels ajuntaments i Consell de Mallorca i està previst ser declarat «projecte industrial estratègic pel Consell de Govern a proposta del Consell de la Indústria». Perl al GOB, «s'inicia així una nova etapa: grans parcs en terrenys agrícoles però amb propostes de 'compensació' via sembra i informes d'agrocompromís».

Segons el GOB, «després de l'allau de parcs, majoritàriament de no més de quatre hectàrees, ja denunciat, i de la petició de moratòria el 2021, conjuntament amb altres entitats, començam a veure la nova tendència en relació amb els parcs fotovoltaics en sòl rústic». «Començam a tenir els primers testimonis de pagesos expulsats de les terres que treballaven perquè els propietaris prefereixen llogar-ho per a fer-hi una instal·lació d'energies renovables i també començam a veure parcs de grans dimensions amb informes agronòmics que plantegen la possibilitat de garantir la complementarietat o la compensació amb relació als usos agraris, que observam amb desconfiança».

Segons l'entitat ecologista, «el problema s'agreuja i no per una qüestió d'afeccions al paisatge, que també, sinó, i sobretot, per un canvi d'usos del sòl que afecta terres fèrtils i implica l'expulsió de la pagesia per uns usos industrials en sòl rústic, que és el que representen els grans parcs fotovoltaics».

Segons ha continuat explicat el GOB, aquesta mateixa setmana, «hi ha hagut assemblea de l'Observatori del Paisatge del Consell de Mallorca, on s'hi ha presentat un primer esborrany del document inicial de la modificació 4 del Pla territorial insular de Mallorca. Es tracta de la modificació que té per objectiu delimitar les zones de desenvolupament prioritari per a la implantació d'infraestructures de producció d'energia renovable, així com la regulació de la tipologia, les dimensions i altres característiques de les instal·lacions aptes per a cada zona d'acord amb la Llei 10/2019 de 22 de febrer de canvi climàtic».

Així, segons els ecologistes, «mentre tot això està encara en debat i discussió, comencen a aparèixer aquests nous models d'inversió amb tots els vistiplaus de les institucions implicades: ajuntaments, Consell del Mallorca, Indústria, Energia i malauradament també, Agricultura. Ara mateix a Inca, hi ha aquest projecte de Fénix Energy, de 49,93 MWp i 43,94 MWn, ubicat al polígon 11 parcel·la 1 d'Inca i al polígon 7, parcel·la 3 de Selva (RE009/20), però també el parc fotovoltaic Son Vivot de 21.391,5 kWp, ubicat al polígon 7 parcel·les 235, 659, 690 d'Inca (RE030/22)».

Segons els ecologistes, «a altres municipis també es tramiten projectes d'aquestes dimensions, per exemple el parc fotovoltaic SHAMSH 1 ENERGY, de 49,99 MWp i 48,12 MWn, ubicat al polígon 1 parcel·la 1 de Consell (RE013/20). I d'altres majors de quatre hectàrees, tots tramitats via declaració de projecte industrial estratègic, tal com va determinar la Llei 2/2020 de 15 d'octubre de mesures urgents i extraordinàries per a l'impuls de l'activitat econòmica que modifica la Llei 14/2019 de 29 de març, de projectes industrials estratègics de les Balears, que establí la possibilitat de tramitar per via de projecte industrial estratègic els parcs fotovoltaics independentment de les competències en matèria d'ordenació territorial i sense declaració d'interès general».

En aquest sentit, segons el GOB, «tal com indica el mateix informe de l'Ajuntament de Selva, la zona del parc ubicada a Son Fuster presenta una extensió que dobla la superfície de sòl urbà del nucli de Selva i s'aproxima a la meitat del nucli d'Inca».

Des del GOB consideren que «cal plantejar aquesta qüestió com una alarma territorial que afecta i incideix negativament en els usos del sòl per a usos agraris i ramaders. Preocupa l'acceleració d'aquests projectes per part de les administracions i la lentitud de la planificació territorial que hauria de condicionar-la, tot i que, tanmateix, via declaració de projecte industrial estratègic es desatenguin les competències en matèria territorial i agrària».