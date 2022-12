L'Aeroport de Menorca rep el passatger 100 milions

L'Aeroport de Menorca ha rebut aquest matí el passatger 100 milions, una dona procedent de Barcelona, segons ha informat aquest dijous Aena.

Per a celebrar l'esdeveniment, el director de l'aeroport, Santiago Martínez-Cava, al costat de representants de la tripulació de la companyia Vueling, han rebut a la passatgera afortunada després de desembarcar del seu vol, que ha aterrat a les 11.00 hores aproximadament.

La passatgera ha estat obsequiada, per part de l'aeroport, amb un ram de flors i uns passis per a la sala Vip i amb un bitllet d'anada i tornada per a dues persones a qualsevol destinació de Vueling.

L'Aeroport de Menorca ha registrat des de gener fins a novembre 3.804.649 passatgers.