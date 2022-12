Els túnels de Son Vic i Sa Coma s'obriran al trànsit des del 23 de desembre fins al 9 de gener

Mobilitat i Infraestructures recorda que a partir del 23 de desembre, els túnels de Sa Coma i de Son Vic obriran al trànsit les 24 hores del dia en ambdós sentis amb motiu de les festes de Nadal.

Està previst que ambdós túnels queden oberts al trànsit de vehicles des de les 00 hores del divendres 23 de desembre fins a les 00 del dilluns 9 de gener.

Les obres es reprendran tal com es va acordar amb el teixit empresarial i associatiu i els ajuntaments de Peguera i Andratx en la darrera trobada de la Comissió de Coordinació i Seguiment de les Obres al mes d'octubre. L'objectiu, tal com ha volgut recordar el conseller Iván Sevillano, «és poder tenir les obres finalitzades al més aviat possible, abans del mes de març». «Complim el que s'ha promès fa mesos referent a poder tenir els túnels oberts durant aquesta època de festes, a l'efecte d'afavorir els desplaçaments familiars en aquestes dates tan assenyalades», ha afegit Sevillano.