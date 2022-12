SIAU es defensa de les «acusacions i falsedats» abocades per part d'un altre sindicat educatiu

El sindicat SIAU s'han defensat aquesta setmana de les «acusacions i falsedats» que ha proferit un altre sindicat educatiu, en concret la UOB, contra el seu sindicat i el procés d'elecció de representants sindicals.

Segons SIAU, el sindicat UOB «ha negat voler canviar les regles del joc durant el recompte de vots de les passades eleccions sindicals». No obstant això, segons el sindicat, sí que durant el procés es van voler adaptar les regles per tal que no sortisin elegits com a representants.

En aquest sentit, segons el sindicat, pel que fa al punt en què neguen que «SIAU sigui una excissió de la UOB» i l'afirmació següent: «el gener del 2020 set afiliats de la UOB foren expulsats, tot seguint el procés reglamentari definit als estatuts de la UOB, per manca d'avinença amb els principis del sindicat. Anys després, ben entrat aquest mateix 2022, dos d'aquells antics afiliats han participat en la fundació del nou sindicat SIAU. Per tant, no hi ha cap vincle entre UOB i el nou sindicat, ni es pot parlar d'escissió, en no haver-hi ni continuïtat temporal ni voluntarietat en l'abandó del sindicat». Referent a aquestes declaracions, SIAU no vol qüestionar «la professionalitat i veracitat de les afirmacions dels periodistes de les Balears que treballen pels distints mitjans de comunicació, respecte si som una excisió d'un altre sindicat. Entre els fundadors de SIAU, no només hi ha membres que foren expulsats dins un procés del tot mancat de rigorositat i transparència. A SIAU hi ha un nombre considerable d'exafiliats i exsimpatitzants de UOB que durant els darrers anys i també els darrers mesos s'han donat de baixa del seu sindicat i han volgut formar part dels inicis de SIAU».

Segons SIAU, «el motiu no és altre que la deriva autoritària i antidemocràtica què han pogut constatar i patir dins l'altra formació sindical, ja que la seva manera d'actuar pel que es veu no ha variat gaire amb el pas del temps. Però, quin va ser el detonant que va fer erosionar la convivència interna dins aquella formació sindical? El conflicte s'inicià amb una sèrie d'insults i amenaces que provenien de dos jubilats, cap a un grup majoritàriament de joves que eren afiliats del sindicat en qüestió».

Segons SIAU, «la diversitat d'opinions la veien com a quelcom negatiu i no com una mostra de riquesa. En aquest context, s'inicià una cacera de bruixes i un procediment mancat totalment d'un mínim de garanties democràtiques. Fou un procediment completament ridícul, que qualsevol persona amb un mínim de sentit comú no es podria prendre seriosament, i mancat de garanties democràtiques».

En aquest sentit, SIAU vol aclarir que dins el sindicat «no només hi ha docents que han sigut expulsats de manera antidemocràtica de UOB, sinó també docents que en veure aquesta i altres pràctiques reprovables decidiren sol·licitar la baixa afiliativa de UOB (part d'ells no fa gaires mesos) i passar a formar part dels inicis de SIAU. També hi ha persones que mai han estat sindicades i d'altres que han format part de diverses formacions sindicals. Hi ha de tot, com a la majoria de sindicats. A SIAU tothom és benvingut, no es fan expulsions d'afiliats ni s'insulta o es falta al respecte a aquells que tenen una opinió diferent. En aquestes eleccions sindicals, SIAU ha quedat com a tercera força més votada de les Balears (per davant de UOB a escala global de vots)».

Per SIAU, ha estat «un reconeixement molt positiu a tota la tasca feta i també un acte de justícia. Aquesta vegada la majoria dels votants han decidit apostar per donar un molt bon resultat a una força que té menys d'un any de vida i que no té alliberats sindicals, i això per nosaltres té un preu incalculable. Ens consideram molt afortunats i estam infinitament agraïts a l'electorat. UOB ha de superar el ressentiment que té d'un conflicte que van generar dos senyors jubilats i que han gestionat de la manera menys intel·ligent i més antidemocràtica possible. Els convidam a passar pàgina i lluitar pels interessos de qui estan al peu del canó».

Finalment, SIAU està molt il·lusionat «en la nova etapa que estam iniciant i que ens hi deixarem la pell». El sindicat engegarà «una bateria de lluites i reivindicacions que tendran per finalitat dignificar i defensar al col·lectiu docent, sobretot als més vulnerables». «És imprescindible que el sindicalisme actuï de manera transparent, pulcre i democràtica, i que entengui que ha d'estar al servei dels més indefensos, no dels que estan en el poder. Els docents han decidit donar-nos un vot de confiança que no desaprofitarem», han assegurat.